Merkelová: Já bych jen tak něco nevzala. Vadí jí angažmá Schrödera v Rosněfti

BERLÍN Postup bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera (SPD), který se podle všeho stane členem dozorčí rady ruského ropného koncernu Rosněfť, není podle současné šéfky německé vlády Angely Merkelové (CDU) v pořádku. Merkelová to v pondělí řekla v živě přenášeném rozhovoru s deníkem Bild.

Sama nepočítá s tím, že by po skončení politické kariéry přijala post v jakékoliv firmě.

Schröder si už v minulosti vysloužil kritiku za to, že se krátce poté, co v roce 2005 skončil ve funkci kancléře, stal předsedou dozorčí rady konsorcia plynovodu Nordstream, který přivádí surovinu z Ruska do Německa po dně Baltského moře.



Nyní by se měl muž známý dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem zase stát členem dozorčí rady ropného gigantu Rosněfť.

Kritikům Schröderova chystaného kroku na tom vadí zejména to, že chce přijmout post ve firmě, která kvůli ruské okupaci Krymu čelí sankcím Evropské unie. Řadě sociálních demokratů je pak trnem v oku i to, že jejich bývalý předseda má ročně inkasovat 350 tisíc dolarů (7,8 milionu korun), což zřejmě straně, která tolik zdůrazňuje téma spravedlnosti, u voličů před zářijovými parlamentními volbami nepřidá.

„To, co dělá Schröder, není podle mě v pořádku. Já nezamýšlím přijímat jakékoliv posty v hospodářství,“ řekla Merkelová v rozhovoru.

Merkelová se nyní už počtvrté uchází o funkci kancléřky. Dosavadní průzkumy veřejného mínění dávají její konzervativní unii CDU/CSU velmi dobré šance na vítězství ve volbách, které se uskuteční 24. září.