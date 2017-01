Města a obce chtějí získat zpět vládu nad vodou. Staré trubky potřebují investice

JAK VEN Z PROBLÉMŮ? TOP 09 Obce by měly dle svých možností vykupovat privatizované trubkyzpátky, další prodej by měl stát zakázat, nájmy na provoz omezit délkou maximálně deset let. STAN Pravomoci musejí nadále zůstat na obcích, státu to nepřísluší, ale obce se musejí začít mnohem lépe starat o vodohospodářskou síť na svém území. KDU-ČSL Bylo by dobré regulovat rozdělení zisku mezi majitele a provozovatele tak, aby se zajistily prostředky na obnovu sítě. Možnost je využít nyní část přebytku státního rozpočtu na investice do infrastruktury. KSČM Obce by měly zpátky vykoupit trubky, pokud je prodaly, a musejí tvrději dbát na to, jaké náklady si vodohospodářské firmy započítávají do výše vodného a stočného. ČSSD Vodohospodářství patří k přirozeně monopolním sektorům, z nichž odtékají zisky do zahraničí, aniž by se použily na nutné reinvestice, zlepšit to může posílená veřejná regulace a kontrola. ODS Regulace by měla posílit a vycházet z velikosti, stavu a hodnoty infrastruktury při garanci obnovy a racionálního zisku, řešením může být provoz ne na základě koncese, ale přísnější licence. Usměrnění vodného cenovým výměrem nestačí, umožňuje často zahraničním provozovatelům sítě zahrnovat do nákladů cokoli. ANO Větší regulace je nutná, velké obce musí do svých vodovodních soustav solidárně přibrat malé vesnice, i když jim to zvýší náklady.Stát musí lépe regulovat pravidla tam, kde obec pronajala provoz soukromníkovi, například smluvně pevně nastavit, o kolik procent ročně se sníží ztráty vody, kolik kilometrů ročně se musí vyčistit atp.