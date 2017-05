Lahev alkoholu za 50 tisíc, parfémy a iPhony. Co odhalil audit v městské firmě

Minulý týden podal dopravní podnik na manažera, který firmu z pražské Vinoře vedl téměř deset let, trestní oznámení. Došlo i ke zveřejnění několika údajných prohřešků – třeba nesrovnalostí v čerpání paliva na benzinkách nebo nevysvětlené nákupy značkového oblečení za více než sto tisíc korun. To vše hrazeno z Říhovy firemní platební karty.

Lidovky.cz nyní přinášejí další podrobnosti, na něž audit poukázal. Vladimír Říha, který se v poslední době snažil s firmou dobývat exotické trhy – hlavně Irák, Írán či Maroko – označuje vyčítané nesrovnalosti za zástupný problém. Argumentuje mimo jiné tím, že náklady na luxusní dary či večeře jsou zanedbatelné v porovnání s hodnotou domluvených zakázek. „Rád bych vše vysvětlil, ale nedostal jsem k tomu příležitost. S auditem mě nikdo neseznámil,“ brání se odvolaný ředitel.



Vodka po půlnoci a večeře o dovolené

Z peněz městské firmy se platilo občerstvení v rámci dopravního veletrhu InnoTrans, který se konal loni v září v Berlíně. Z účtenky za osm tisíc eur, což je v přepočtu zhruba 221 tisíc korun, auditoři vyčetli i konkrétní položky.

KAUZA PRAŽSKÁ STROJÍRNA Jde o dceřinou společnost pražského dopravního podniku . Vyrábí výhybky a další kolejové produkty, nabízí i služby na jejich úpravu. Celkem má kolem 150 zaměstnanců .

. Vyrábí nabízí i služby na jejich úpravu. Celkem má kolem . Loni utržila 350 milionů korun, čistý zisk se pohyboval kolem 1,5 milionu korun .

korun, čistý zisk se pohyboval kolem . Výhybky a další kolejové zboží dodává také do zahraničí , například do švédského Göteborgu, australského Melbourne či do Portlandu v USA. V posledních letech se v únoru odvolaný ředitel Vladimír Říha soustředil na získání exotických trhů , jako je Irák, Maroko nebo Írán.

, například do švédského Göteborgu, australského Melbourne či do Portlandu v USA. V posledních letech se v únoru odvolaný ředitel Vladimír Říha soustředil na , jako je Irák, Maroko nebo Írán. Nové vedení dopravního podniku, které nastoupilo před rokem, se v únoru rozhodlo Říhu odvolat.

Důvodem pro změny ve vedení Pražské strojírny bylo podle něj neuspokojivé hospodaření firmy , výše zadlužení, růst nákladů či vysoká rizikovost získání tržeb v zahraničí. Říha oponuje, že loni prezentoval kladné výsledky se ziskem.

, výše zadlužení, růst nákladů či vysoká rizikovost získání tržeb v zahraničí. Říha oponuje, že loni prezentoval kladné výsledky se ziskem. Vedení dopravního podniku si nechalo od svých interních kontrolorů zpracovat audit . Část jeho závěrů představujeme v tomto textu. Po řadě zjištění se manažeři rozhodli zadat i hloubkový audit .

. Část jeho závěrů představujeme v tomto textu. Po řadě zjištění se manažeři rozhodli zadat i . Na základě auditu podali právníci dopravního podniku na Vladimíra Říhu minulý týden trestní oznámení.

Objevují se na ní mimo jiné tři lahve alkoholu, každá za 1850 eur . Obsah jedné z nich tak vyšel bezmála na 50 tisíc korun.



Vladimír Říha popisuje, že šlo o večeři se zástupci firmy Yarra Trams z australského Melbourne. Podle něj byla investice do nákladného pohoštění na místě. „Jde o významného partnera, s nímž spolupracujeme už několik let. Každý rok nám to přineslo tržby mezi 70 až 100 miliony korun. Hovořili jsme o zajištění zakázek pro Pražskou strojírnu na dalších osm let,“ argumentuje Říha.



Pozornost auditorů dopravního podniku, kteří se zaměřili hlavně na rok 2016 (ale částečně i 2015), vzbudila také další pohoštění hrazená z marketingového rozpočtu Pražské strojírny. Šlo o vyúčtování dokladů „zřejmě nesouvisejících s provozem podniku“.

Příkladem bylo třeba zakoupení lahve vodky krátce po půlnoci 26. prosince. Podle zprávy si Říha nechal proplatit občerstvení i z doby, kdy měl dovolenou.

K vyřízení úspěšně předložil například účtenku za více než čtyři tisíce korun z restaurace Les Moules v pražské Pařížské ulici. Auditoři tvrdí, že se v tomto případě „může jednat o podvodné jednání“.



Říha si na tuto útratu přesně nevzpomíná. Odmítl však, že by mohlo jít o soukromou večeři, podle něj se určitě jednalo o obchodní jednání v době jeho volna.



Placené parkování před domem

Za nepřiměřený a nehospodárný označila kontrola také pronájem garážových či jiných parkovacích stání v Praze a středočeských Dolních Břežanech. Celkem si Pražská strojírna takto platila pět míst pro služební auta, ročně na ně vynakládala bezmála 87 tisíc korun.

Nejvíce pozornosti vzbudilo stání na střeženém parkovišti. Nachází se totiž v ulici, v níž Říha bydlí. A podle v auditu deklarovaného vyjádření sekretariátu firmy jej využíval právě on. Ročně stálo téměř patnáct tisíc korun.



Exšéf Pražské strojírny tvrdí, že nechtěl nechávat svůj služební Volkswagen Touareg pořízený za 2,6 milionu stát jen tak na ulici, kde by mu hrozilo ukradení nebo poškození. Proto se rozhodl z peněz firmy zaplatit za jeho bezpečnější umístění.



Kontroloři vyslovili pochybnost, že by pronajímaná parkovací místa sloužila ve prospěch firmy. Mají za to, že je lidé ze společnosti využívali pro soukromé jízdy. Podle smlouvy si má parkování pro soukromé účely platit zaměstnanec z vlastních peněz.

Dárky ze služebních cest

Pořizování různých dárků určených pro obchodní partnery Říha nikdy nepopíral. Tvrdí, že k získání obchodního teritoria, zejména v rozvojovém světě, jsou drahé pozornosti nezbytné.



Výpisy z jeho firemní karty ukázaly, že se často jednalo o nákupy při návratech ze služební cesty. To je výše zmíněný případ nákupu tří iPhonů a kufru, celkem za téměř 90 tisíc korun. Došlo k němu 5. prosince na letišti v Dubaji. V istanbulském terminálu pak zase Říha na konci listopadu koupil dvanáct parfémů za 24 tisíc korun.

„To bylo před návštěvou Iráku. Šlo o dárky pro partnery, s nimiž jsme se v zemi setkali,“ tvrdí bývalý šéf strojírny s tím, že si věci z firemních peněz nikdy nekupoval pro sebe.



Paliva mnoha druhů

K pracovním i soukromým jízdám využíval ředitel Říha už zmíněný Volkswagen Touareg za 2,6 milionu korun. Už pořízení tohoto vozu, který v základní verzi stojí „jen“ 1,4 milionu, šéfy mateřského dopravního podniku dost dráždí.

Podle auditu obsahovala jeho kniha jízd celou řadu rozporů se skutečnými cestami. Například 11. listopadu neměl Říha podle záznamů s tímto vozem vůbec vyjet. Jenže v tento den si na firemní CCS kartu koupil dálniční známku a nechal umýt auto.

Právě na tuto Říhovu kartu pak někdo během listopadu a prosince natankoval jiné pohonné hmoty než naftu, na níž jezdil jeho vůz. Celkem šlo loni o palivo za téměř 57 tisíc korun.



„Karta CCS je psaná na osobu, nikoliv na konkrétní vůz. A já jsem využíval různá firemní auta, z nichž některá měla benzinový motor,“ vysvětluje exředitel.