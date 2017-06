Z metra A Muzeum se v jednom směru nesvezete půl roku. Uzavřený bude i výstup k Andělu

A to není zdaleka vše: na více než týden se pro pasažéry zcela uzavře i linka C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Uzavírky postihne také několik důležitých tramvajových tratí.



V terénu by mělo být sto informátorů, kteří budou lidem vysvětlovat, kudy se nejlépe dostanou do cíle. Doplní tak informační plakáty a cedule, které by měly viset všude na zastávkách či ve vozech hromadné dopravy. Bude to potřeba: například ve stanici Muzeum – kde se pohybuje řada turistů – můžou nastat velké zmatky.

V této stanici bude zcela uzavřené nástupiště, z něhož lidé odjíždějí ve směru Náměstí Míru, Skalka a konečná Depo Hostivař. A to na pět měsíců.

„Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Nemocnice Motol je třeba dojet až do stanice Náměstí Míru a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K odjezdu ze stanice Muzeum směrem na Depo Hostivař využijte vlak směr Nemocnice Motol a ve stanici Můstek přestupte do vlaku na opačné straně nástupiště,“ vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

O něco kratší uzavírka čeká kvůli opravě trati nejvytíženější pražskou linku C.

Od 1. do 9. července bude obousměrně mimo provoz mezi terminály Florenc a Pražského povstání. To znamená, že nebude možné nastupovat ani vystupovat v tak frekventovaných stanicích, jako je Hlavní nádraží, Muzeum nebo I. P. Pavlova.

Přes den bude jako částečná náhrada jezdit náhradní autobusová doprava XC v trase Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. „Zvyšuje se také kapacita tramvajové linky 6, na kterou jsou nasazovány dvouvozové soupravy. Všechny spoje linky 17 jsou provozovány v celé trase (Levského – Kobylisy),“ doplňuje mluvčí Řehková.

Nepříjemné budou také rekonstrukce tramvajových tras. Nejdéle z nich bude trvat oprava na severu hlavního města mezi zastávkami Březiněvská a Vozovna Kobylisy – od začátku července do září, celé dva měsíce. Změny se citelné dotknou mimo jiné linek 17 a 24.

Nástupiště metra na zastávce Muzeum.

Od 1. 7. až do 9. 8. budou trvat práce na opravě kanalizace na poměrně vytížené trase mezi Morání a Albertovem. „Linky 14, 18, 24, 93 a 95 jsou v úseku Moráň – Albertov odkloněny přes zastávky Palackého náměstí a Výtoň. Náhradní doprava není zavedena,“ popisuje mluvčí Řehková.

Od září pak na tuto výluku naváže další, o níž už Lidovky.cz informovaly na jaře. Půjde o úsek Výtoň – Albertov – Otakarova.

Trať je tam rozbitá, panely s kolejemi jsou místy propadlé – oprava je nevyhnutelná. Začne se 2. září a skončí podle plánu 9. prosince.

Tato kilometr a půl dlouhá cesta spojující centrum Prahy s Pankrácí, Michlí či Vršovicemi představuje velmi důležitou tepnu pražské hromadné dopravy. Kromě čtyř stálých linek tímto úsekem hlavně ráno a večer projíždí řada dalších tramvají „ustájených“ v nedaleké Vozovně Pankrác.