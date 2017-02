Mexiko hledá nové spojence. Číňané tam začnou montovat SUV

Investice do výroby dosáhnou 212 milionů dolarů, což je přepočtu 5,3 miliardy korun. Počítá se s výrobou sportovně-užitkových vozů.

Dohoda přichází v době, kdy se Mexiko snaží rozšířit své ekonomické vazby kvůli rostoucímu napětí s největším obchodním partnerem, Spojenými státy.

Závod bude nejprve vyrábět dva modely SUV. První vozy by měly opustit montážní linky v druhé polovině letošního roku. Počáteční kapacita bude jedenáct tisíc aut ročně, postupně by se mohla zvýšit až na 40 tisíc vozů. V počáteční fázi má vzniknout přímo tisíc pracovních míst a dalších 4500 míst nepřímo, uvedla agentura Reuters.

Auta budou nejprve určena hlavně pro mexický trh, v budoucnu by se ale mohla vyvážet do dalších zemí Latinské Ameriky. Podle guvernéra státu Hidalgo, kde se budou auta montovat, by se v závodě mohly později vyrábět rovněž elektrické vozy.

Spojené státy mají na celkovém vývozu z Mexika podíl 80 procent. V posledních týdnech roste mezi oběma zeměmi napětí kvůli slibům amerického prezidenta Donalda Trumpa, že postaví zeď podél hranice s Mexikem a znovu vyjedná podmínky Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). Americká vláda také navrhla 20procentní daň na zboží dovezené z Mexika, aby získala peníze na stavbu zdi na hranicích.

Firmu Giant Motors částečně vlastní skupina Grupo Financiero Inbursa nejbohatšího Mexičana Carlose Slima.