Pražská MHD bude mít v létě delší intervaly. Některé linky nepojedou vůbec

Omezení začnou platit 1. července a skončí 2. září.



„Omezení se nijak výrazně neliší od předchozích let, provoz spíše ovlivní množství výluk, a to jak u metra, tramvají, tak i na železnici. K prodloužení intervalů dochází zejména v období přepravních špiček pracovních dnů, kdy je patrný největší pokles poptávky,“ uvedl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou veřejnou dopravu.



V metru budou prodlouženy intervaly o jednu až dvě minuty. Od 1. do 9. července bude kvůli výměně pražců mimo provoz úsek metra C Florenc-Pražského povstání. Následně začne pětiměsíční první etapa opravy stanice linky A Muzeum, kdy bude uzavřeno nástupiště ve směru Depo Hostivař. V srpna by naopak měla být po kompletní rekonstrukci opět otevřena stanice metra B Jinonice.

V rámci tramvajové dopravy přes prázdniny nepojedou linky 4 a 21 a linka 16 pojede jen v úseku z Lehovce na Kotlářku. Na linkách 9, 17 a 22 bude ve špičce pracovních dnů prodloužen interval ze čtyř na pět minut, kolem poledne pak z pěti na šest minut.



„U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z osmi na deset minut a kolem poledne z deseti na 12 minut,“ uvedl Drápal. Naopak posílen bude provoz linky 15, která bude mít dva vozy.

Vlaky beze změn

Kvůli opravám kolejí nepojedou přes prázdniny tramvaje například mezi zastávkami Březiněveská - Vozovna Kobylisy nebo z Moráně na Albertov. Celý srpen bude opravována trať mezi zastávkami Strossmayerovo náměstí - Vltavská a v srpnu začne rekonstrukce trati z Albertova do zastávky Otakarova, která potrvá až do 9. prosince.

Autobusy budou mít v ranní špičce pracovních dnů prodloužen interval z šesti na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na deset minut. Mimo provoz budou školní spoje.

Vlakové spoje zapojené do pražské integrované dopravy pojedou beze změn, zrušeny budou pouze školní spoje.

Ropid zavede od 1. července trvalou změnu u autobusové linky 142, která bude rozdělena na dvě. Část s původním číslem 142 pojede mezi Novými Butovicemi a Velkou Ohradou a budou na ní nově nasazeny kloubové vozy. V úseku Velká Ohrada - Nádraží Veleslavín - Nové Vokovice pojede linka pod staronovým číslem 225. Po zprovoznění stanice metra B Jinonice bude posílena linka 137.