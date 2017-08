Miliardář chce rozšířit největší výstaviště v Praze. Tíží ho problém s pozemky

PRAHA Podnikatel a nově i politik Pavel Sehnal hodlá za dvě miliardy korun rozšířit a zmodernizovat výstaviště, které provozuje v pražských Letňanech. Jeho plán ale závisí na tom, zda mu ministerstvo financí odprodá parcely. Podpis dohody zatím vázne.

Miliardář Pavel Sehnal, který nedávno obnovil značku již zaniklé liberální strany ODA, nenechává spát ani svůj byznys. Konkrétně jde o projekt výstaviště v pražských Letňanech, které stejně jako například tiskárny či akvapark v Čestlicích patří do jeho skupiny SPGroup.

V areálu PVA Expo Praha, kam ročně zamíří zhruba milion návštěvníků, chce Sehnal do budoucna „zvýšit komfort pro vystavovatele“. Vyrůst by tam měl hotel se 400 pokoji a nová vstupní hala s kongresovým sálem. Celkové investice by se vyšplhaly ke dvěma miliardám korun. Má to ovšem háček.

Sehnal plánuje projekt uskutečnit na ploše necelých tří hektarů, které si nyní pronajímá od ministerstva financí. Nový občanský zákoník ale neumožňuje jednoduchý způsob, jak stavět na cizích pozemcích, proto by je podnikatel rád odkoupil. Jednání s ministerstvem financí však stále nedospěla do finální fáze.

Dědictví po IPB

Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 1998, a to mezi IPB, jíž tehdy letňanské pozemky patřily, a společností ABF, která dnes spadá do Sehnalovy skupiny. Firma, tehdy vedená Janem Fibigerem a Miloslavou Duchkovou, se ve smlouvě zavázala, že na parcelách vybuduje výstavní areál.



Kontrakt dále uvádí, že pokud se v budoucnu IPB rozhodne pozemky prodat, bude mít ABF předkupní právo. Banka ale zkrachovala a parcely se staly majetkem České konsolidační agentury. Po jejím zániku v roce 2007 se právním nástupcem stala Česká republika, kterou zastupuje ministerstvo financí.

Od podpisu nájemní smlouvy mezi ABF a IPB vzniklo doposud 15 dodatků, v nichž se řešila převážně výše nájemného a opakovaně se prodlužovala nájemní doba.

Koncem června loňského roku byl sepsán dodatek číslo 13, vněmž se konstatuje, že ministerstvo financí a ABF intenzivně jednají o odkupu pozemků. Připraveny prý již byly znalecké posudky stanovující cenu adále byla „provedena převážná část nutných administrativních aprávních úkonů potřebných k realizaci koupě pozemků nájemcem“.

Podpis smlouvy, jak se píše v dodatku, měl nastat v brzké době. To se ale nestalo. „S ministerstvem financí stále jednáme. Napsal jsem dopis panu ministrovi Pilnému, že náš zájem na odkupu pozemků trvá,“ říká Sehnal.

Koncem ledna letošního roku vznikl dodatek číslo 15, který stanovuje, že nájemní smlouva je platná do konce března 2018. Obě strany se dohodly, že už nebude znovu prodloužena.

„Nechtěl jsem uzavřít kontrakt na delší dobu, protože by ministerstvo financí bylo nečinné a nejednalo by s námi o prodeji pozemků,“ vysvětluje Sehnal. Spoléhá na to, že pokud se nepodaří uzavřít transakci ještě před parlamentními volbami, nový ministr financí bude obchodu nakloněn. V opačném případě hrozí, že výstaviště v Letňanech skončí. „Bez pozemků ministerstva financí výstaviště fungovat nemůže,“ říká podnikatel.

Dnes se na parcelách patřících financím, za něž ABF ročně platí nájemné necelých deset milionů korun, nachází příjezdová komunikace, část parkoviště a venkovní výstavní plocha.

Ministerstvo financí se k případnému odprodeji pozemků v Letňanech vyjadřuje lakonicky. Na dotazy LN, zda zvažuje jejich prodej, a pokud ano, zda bude vyhlášena soutěž, nebo budou přímo odprodány současnému nájemci, firmě ABF, odpovědělo: „Ministerstvo financí v žádném případě nedeklaruje záměr prodeje pozemků, nicméně přirozeně analyzuje veškeré možnosti dalšího nakládání se všemi spravovanými pozemky.“

Šestatřicet veletrhů ročně

PVA Expo Praha je největším a nejmodernějším výstavním areálem v hlavním městě. Zahrnuje výstavní plochy o celkové rozloze přesahující 100 tisíc metrů čtverečních. Pozemky, na nichž se celý komplex nachází, patří kromě ministerstva financí také Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu. S ním má ABF nájemní smlouvu platnou do roku 2020. Po uplynutí lhůty chce Sehnal parcely odkoupit.

Na výstavišti v Letňanech se ročně koná 36 veletrhů. Investice dosud činily 500 milionů korun.

„Rádi bychom výstaviště dále rozvíjeli. Šedesát procent firem, které zde vystavují, dosahuje obratu do 100 milionů korun. Část z nich si nemůže dovolit propagovat své výrobky na zahraničních veletrzích a nelze se spoléhat jen na prezentaci na internetu,“ zdůvodňuje Sehnal svůj podnikatelský záměr.