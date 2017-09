Česko ve ‚hře‘ velmocí? Americké miliardové investice na Ukrajině potečou přes tuzemské firmy

PRAHA Do Prahy ve středu přijíždí ukrajinský ministr energetiky Ihor Nasalyk. S vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem a kapitány průmyslu má dohodnout zapojení českých firem do miliardového plánu USA na pomoc Ukrajině.

Plán na zajištění energetické nezávislosti Ukrajiny na Rusku může přinést miliardy korun českému byznysu. Právě dnes proto přijíždí do Prahy ukrajinský ministr energetiky Ihor Nasalyk za vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL) a kapitány českého průmyslu.



Má domluvit zapojení našich firem do plánu USA a EU, který znamená obří investice. A podle informací LN by měly z velké části přitéct právě přes Česko.



Velký zájem na plánu a energetické bezpečnosti Ukrajiny má americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Právě Bělobrádek v létě jednal s jejími vysokými úředníky pro národní bezpečnost. Do Washingtonu také po pražské schůzce zamíří ukrajinský ministr Nasalyk.

„Domlouvá se to velmi dlouho na té nejvyšší úrovni a všichni se to snaží držet pod pokličkou, protože to má velký politický význam pro americkou i českou stranu. Mohli bychom hrát klíčovou roli při obnově Ukrajiny, na které mají USA enormní zájem po anexi Krymu,“ popsal dobře informovaný zdroj LN blízký jednání.

Energetika i kyberbezpečnost

Podle něj jsou ve hře částky dosahující miliardy dolarů a na energetické soběstačnosti Ukrajiny se mají podílet významní tuzemští hráči. S ohledem na citlivou povahu projektu to však nechtěl nikdo z nich otevřeně komentovat.

Schůzky s ukrajinským ministrem se zúčastní největší energetické koncerny a další domácí, především průmyslové firmy. S Nasalykem se setká například Milan Šimonovský, majitel a šéf strojírenského obra Sigma Group, známého především čerpadly. Nedávno se ale účastnil i tendru na dostavbu Temelína.

Peníze z USA a z Evropy by měly na Ukrajinu přitéct v podobě pobídek a dotací právě do energetického sektoru. A také exportních úvěrů, financování technické pomoci nebo i vzdělávání tamních státních úředníků.

Češi se mají zapojit do stavby elektráren, modernizace elektrické sítě a přípravy jejího propojení s Evropou. I třeba pomoci při tvorbě zákonů. „Ano, máme o ukrajinský trh zájem, už nyní tam pracujeme na různých projektech,“ potvrzuje pozici českých firem Jan Konrád, obchodní ředitel společnosti Unicorn Systems, která dodává například IT systémy pro přenosovou soustavu.

Zajímavá je pro české firmy také ochrana kritické infrastruktury a kybernetická bezpečnost, což je oblast, ve které patří ke světové špičce. Na setkání s ministrem Nasalykem se proto přijdou představit i technologické a bezpečnostní firmy jako Trade Fides, která chce dle informací LN nabídnout Ukrajině právě ochranu takzvané kritické infrastruktury. Do té spadají kromě elektráren třeba i nemocnice, banky a další klíčové oblasti pro funkci země. V Česku pracuje například pro finanční instituce i Armádu a Policii ČR.

Bělobrádek na The Hill

Energetická nezávislost Ukrajiny leží Spojeným státům i Evropské unii na srdci kvůli tlaku Ruska, na kterém je dlouhodobě závislá. Proto je projekt považován za zásadní i v rámci NATO a Česku může spolupráce na něm přinést kromě byznysové příležitosti i politické body na mezinárodním poli.

Český vicepremiér byl v Bílém domě několikrát už za předchozího prezidenta Baracka Obamy. Novou republikánskou administrativu Donalda Trumpa i Kongres pak Bělobrádek navštívil letos v červenci.

Jeho návštěvy si všiml i místní vlivný web The Hill, pojmenovaný podle přezdívky sídla amerických zákonodárců. Podle serveru známého interními informacemi z americké vlády si Bělobrádek vybudoval „unikátní vztah“ k Trumpovu Bílému domu a vedení Kongresu. O plánech s Ukrajinou se ale dosud nevědělo.