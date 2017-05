Místo zákusků vafle a hybridní croblihy. Podnikatelé sází na originální dobroty

Mezi nimi nechybí různé druhy ovoce, ale ani kočičí jazýčky, Raffaello, nalámané Kinder Bueno či Lino lada – bílá varianta pomazánky Nutella. Servírka zakřičí „Bára!“ a na zákaznici už čeká palačinka, na níž je s bohatým posypem usazené i celé Kinder vajíčko.



„Mně nejvíce chutná slaná vafle, kombinace prosciutta, rukoly, čedaru a vajíčka,“ upozorňuje na recepturu Jonáš Basel, marketingový ředitel podniku Waf Waf.

Provozy jako tento, který sídlí na pražské Letné, se stále častěji objevují i v dalších čtvrtích hlavního města. Společné mají jedno: jejich nabídku tvoří originální dobroty – od belgických moučníků po sladké speciality. Jako třeba cronut, kříženec croissantu a donutu, který peče Lukáš Vašek, majitel pekárny Oh Deer na pomezí Vinohrad a Nuslí.

Kromě originálně zdobených palačinek se v letenském podniku specializují na belgické vafle, a to jak ve sladké, tak i slané variantě servírované na českém porcelánu spolu s českými plechovými hrnky. První otevření bistra, za nímž stojí chorvatští podnikatelé Elvis Osmanovič a Dino Tekez, si nenechalo ujít na 400 lidí, které přilákala rozsáhlá propagace na sociálních sítích.

Lepší Letná



Lokalitu pražské Letné si majitelé vybrali záměrně. „Žije tu spousta mladých lidí se zájmem o nové produkty. Je to jedna z těch lepších pražských čtvrtí, pokud jde o komunitu a soudržnost,“ popisuje Basel.

Pražské Letné si ostatně všímají i světová média. Třeba The New York Times, který již několikrát napsal o podnicích a obchodech v ulici Veverkova, nebo The Independent, jehož redakce označila Prahu 7 za jednu z nejvíce „cool“ evropských čtvrtí.

V plánu mají společníci Osmanovič a Tekez kromě rozšíření jídelníčku o bezlepkové varianty i otevření další pobočky. V hlavním městě se jim nabízí lokality jako Karlín nebo Smíchov či větší obchodní centra. Majitelé zvažují i rozšíření mimo Prahu do Brna a Karlových Varů.



Netradiční dobrotu peče i Lukáš Vašek, majitel pekárny Oh Deer v Bělehradské ulici. Samouk bez znalosti pekařského řemesla se vrhl na pečení kvůli nespokojenosti v práci.

Sladký hybrid crobliha

Původně zamýšlel péct běžné americké koblihy. Než však stačil nápad zrealizovat, s donuty z vláčného těsta a barevnou polevou se roztrhl pytel. Na pražském Žižkově otevřel Donuter, v Ostravě zase Just Donut. V Londýně pak Vašek ochutnal cronut – křížence francouzského croissantu a amerického donutu – a zjistil, že stejnou dobrotu by chtěl péct i v Praze.

Pochoutku s vláčností koblihy a křupavostí francouzského máslového pečiva s náplní a polevou vymyslel již v roce 2013 cukrář Dominique Ansel v New Yorku a svůj nápad si nechal i registrovat. Před jeho pekárnou na Spring Street denně čekají fronty gurmánů. Speciální kobliha za pět dolarů je dokonce dále přeprodávána na černém trhu.

Vašek má zatím otevřeno jen dva týdny a fronty se před jeho pekárnou netvoří. Každý den má však vyprodáno ještě před zavíračkou. Původně upečených více než 80 kousků zvládl dnes prodat ještě před polednem. Teď už je pod sklem vystaveno jen posledních šest kousků. Kombinace jsou netradiční – náplň z citronového krému s malinovou polevou nebo duo marmelády s burákovým máslem.

„Zákazníci popadnou čtyři cronuty a zase spěchají do kanceláře. Lidí kolem moc neprochází, ale spíš projíždí tramvají,“ říká Vašek o Bělehradské ulici, kde se s podnikáním usídlil.

V sousedství se nachází již pekárna Praktika specializující se na výrobu kváskového chleba, několik nových květinářství s vazbami z lučního kvítí nebo dětské knihkupectví s knížkami od českých autorů. Není tu žádný kancelářský komplex, i stanice metra je daleko. Zákazníci sem musí jít cíleně.

Za cronuty však dojdou i díky recenzi známého foodblogera Martina Kuciela alias pana Cuketky, který pečivo přejmenoval na croblihu. Původně se Vašek chtěl zaměřit i na výrobu cruffinů, dalšího sladkého hybrida croissantu a muffinu, ale zákazníci o něj příliš neprojevovali zájem.

Nyní spouští s croblihami rozvoz ve spolupráci s rozvážkovou službou Dáme jídlo. Chce se tak přiblížit zákazníkům s chutí na sladké i mimo Bělehradskou ulici.