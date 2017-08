Mobilním operátorem za pár kliknutí. Jak se draží frekvence za miliardy?

PRAHA Mobilní operátoři si další frekvence v českém éteru rozebrali za 16 dní během 200 aukčních kol. Jak taková dražba frekvencí za miliardu korun vypadá, si vyzkoušely i Lidové noviny.

Dvě stě tři milionů poprvé, dvě stě tři milionů podruhé, dvě stě tři milionů potřetí – prodáno! Kdo si tuto klasickou momentku z aukcí představoval, když mobilní operátoři před měsícem za dohromady 1,015 miliardy korun vydražili frekvence pro datové služby, šeredně se spletl.



„Přírodní bohatství nás všech“, jak bývá kmitočtům někdy přezdíváno, se nerozdělují za zvuků bouchání aukčního kladívka, nýbrž na pozadí klikání počítačových myší.

Deštivé páteční ráno sedí v jedné ze zasedacích místnosti Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) šest lidí s pohledy zarytými do monitorů notebooků před sebou. Vypadá to jako seance „ajťáků“, ale online éterem přitom co chvíli létají desítky milionů korun.



Ač to nepůsobí vůbec okázale, je to vrchol dvouletých příprav aukce frekvencí v pásmu 3,7 GHz, ve které kromě dvou současných uspěli i dva noví operátoři.

Virtuální představení

Částky, které všichni zúčastnění vášnivě přihazují, jsou však pouze virtuální. Tomu odpovídá i atmosféra v místnosti, která je nakonec uvolněná, jednotliví účastníci aukce spolu i žertují. Nejde totiž o pravou aukci.



To se jen ČTÚ rozhodl dát včera LN a dalším zástupcům odborné veřejnosti příležitost vyzkoušet si, jaké je to v kůži operátora, který potřebuje další prostor pro svůj byznys.

Ve skutečnosti k vtípkům nebyla příležitost. Virtuální aukční místnost se otevírala každý den v devět hodin ráno a s výjimkou krátké přestávky na oběd byla otevřená až do půl páté odpoledne. V sídlech operátorů seděli určení zástupci v oddělených místnostech s jediným úkolem – zvítězit. Tomu bylo podřízeno všechno. Dovnitř si dražitelé nesměli vzít ani mobilní telefon.

Srovnání cen vybraných tarifů v ČR a v zahraničí.

Jenže zvítězit nemůže každý. Skutečné aukce se účastnilo šest firem: každý ze stávající trojice mobilních operátorů usiloval o jeden blok frekvencí, ti z trojice nováčků o dva. Celkem tedy devět bloků, přičemž k dispozici jich bylo jen pět. Ani v aukci nanečisto nemohl vyhrát každý, balíčků kmitočtů bylo méně než účastníků.

Začínalo se shodně na 29 milionech za jeden. Všechno je anonymizované, kdo je kdo, neví ani regulátor pořádající aukci. V jednoduchém virtuálním prostředí stačí jen zaškrtnout, o které kmitočty má dražitel zájem, a kliknout na odeslání nabídky. V každém kole se přihazuje jen jednou po deseti procentech, to kdyby někoho napadlo s aukcí manipulovat av úvodu „nastřelit“ cenu. I to se v minulosti stávalo.

Miliardová rvačka na 200 kol

„Také jsme letos vůbec poprvé neobdrželi od účastníků aukce žádnou stížnost,“ chválí si předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Samotná aukční kola probíhají rychle, s přihazováním nikdo neotálí. Nakonec je všech pět nabízených bloků vydraženo za zhruba deset kol za ceny od 49 do 58 milionů korun. „Nevadí, zdražím roaming,“ směje se jeden ze zúčastněných novinářů, který musel sáhnout nejhlouběji do své virtuální peněženky.

V reálu se všechny bloky vydražily výrazně dráž, a to shodně za 203 milionů každý. Podle ČTÚ to byla spíš náhoda. Cenový rozdíl je dán tím, že ve skutečnosti bylo 16 aukčních dní, během kterých proběhlo 200 nervy napínajících kol.

„Účastníci se docela rvali. Nabídky podávali rychle, během prvních tří minut od zahájení kola. Tím si prodloužili pauzu a získali více času na promyšlení další strategie,“ vysvětluje Petr Štěpánek ze společnosti e-Fractal, která vyvinula a dodala aukční systém.

Tempo kmitočtového zápasu se tak z deseti patnáctiminutových kol denně postupně zrychlilo až na dvacet pětiminutových. Z nich vzešly vítězně O2, Vodafone a dvojice nováčků Nordic Telecom a Poda.

V aukci nanečisto se zadařilo i LN, frekvence se ale nakonec nerozdělovaly, takže postavení toužebně očekávaného čtvrtého operátora bude na účastnících skutečných aukcí. A to hlavně té, která přijde v následujících letech. V ní se totiž bude klikat o ještě cennější kmitočty zbylé po televizním vysílání.