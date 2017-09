Můj Favorit. Pošlete nám jeho foto a vyhrajte VIP vstup do Škody Auto

PRAHA Přesně před třiceti lety se na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila první škodovka s motorem vpředu a s pohonem předních kol. Server Lidovky.cz připravil ke kulatému výročí Škody Favorit fotografickou soutěž. Výhrou bude VIP vstupenka od Škody Auto i s odvozem luxusní limuzínou.

Tento vůz stál na počátku toho, že se z Česka stala globální automobilová velmoc. Favoritu se zároveň nedalo vyhnout: snad každý obyvatel Česka jej potkával v ulicích či na silnicích. Velká část tuzemských motoristů v něm alespoň někdy seděla.



JAK SOUTĚŽIT: 1) vyberte svou nejlepší fotku Škody Favorit

2) pošlete ji na e-mail rychle@lidovky.cz

3) do předmětu e-mailu napište MŮJ FAVORIT

A právě sem míří soutěž serveru Lidovky.cz o VIP vstupenku do areálu Škody Auto. Vstupenka zahrnuje dopravu z místa bydliště a zpět pro dvě osoby vozem Škoda Superb s řidičem, návštěvu Škoda Muzea a také prohlídku výrobního závodu Škody Auto v Mladé Boleslavi.



Co musíte udělat, aby jste ji získali: pošlete do redakce na e-mailovou adresu rychle@lidovky.cz váš snímek Škody Favorit, i archivní. Do předmětu mailu napište MŮJ FAVORIT. Soutěž končí v pondělí 18. 9. ve 23.59.



VIP výhra zahrnuje: Dopravu z místa bydliště a zpět pro dvě osoby vozem Škoda Superb s řidičem

Návštěvu Škoda Muzea

Návštěvu výrobního závodu Škoda Auto Mladá Boleslav

Favorit se v Brně představil za účasti „stranických a státních“ špiček. „Ústřední výbor komunistické strany už nutně potřeboval nějaký úspěch,“ vzpomíná Petr Hrdlička, který vývoj nového mladoboleslavského vozu vedl, na světovou premiéru Favoritu v Brně. Na místě byl prezident socialistického Československa Gustav Husák, či premiér federální vlády Lubomír Štrougal.



Hrdlička žhavou novinku prezentoval komunistickým bossům. „Po úvodu se ke mně naklonil předseda vlády Štrougal a polohlasem pravil s pohledem na Gustava Husáka: „Vezmi ho do auta a věnuj se mu, on pořádně neví, která bije.“



Tak se prezident Husák posadil vedle mě do Favoritu a s nepřítomným pohledem poslouchal, co mu říkám. Myslím, že na tom byl zdravotně už skutečně velmi špatně,“ popisuje Hrdlička v knize V soukolí okřídleného šípu.

Historii vzniku Škody Favorit a příběhy příběhy továren, které tomuto modelu dodávaly komponenty jsem sledovali v našem speciálu.

.