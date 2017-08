Na Airbnb či Uber číhá ‚spravedlivá‘ daň. Němci s Francií už ladí noty

PAŘÍŽ Francii s Německem dochází trpělivost s technologickými společnostmi. Ty u nich sice hodně vydělávají, ale daně platí převážně jinde. Sídlo mají totiž například v Irsku či v Lucembursku, kde je daňová zátěž firem nižší.

Podle Paříže i Berlína by firmy jako platforma pro sdílení bydlení Airbnb a další giganty digitální průmyslové revoluce včetně Googlu a Amazonu měly platit „spravedlivou“ daň.



„Tyto různé digitální platformy u nás vydělávají desítky milionů, ale francouzská státní pokladna z toho dostane jen několik málo desítek tisíc,“ posteskl si naposledy minulý týden francouzský ministr průmyslu a financí Bruno Le Marie.



Ten se ozval poté, co vyšlo najevo, že právě webová ubytovací služba Airbnb zaplatila loni ve Francii na daních méně než sto tisíc eur (asi 2,615 milionu korun). Služby Airbnb přitom využívá více než deset milionů Francouzů.

„Všechny firmy, kterých se to týká, musí zaplatit svůj spravedlivý daňový podíl v zemích, kde svůj byznys provozují. Tohle se dnes neděje. Je tak na čase zařadit vyšší rychlost,“ dodal Le Marie.

„Děláme jen marketing“

„Naše francouzská kancelář poskytuje marketingové služby a platí všechny příslušné daně, včetně daně z přidané hodnoty,“ reagovala na ministrovo prohlášení společnost Airbnb s tím, že daně platí tam, kde podniká.

Tato praxe „firem digitálního věku“ je přitom podobná ve všech zemích, včetně Česka. Místní pobočky v nich provozují marketingové aktivity, ale daně platí hlavně tam, kde mají tzv. daňový domicil. Například alternativní taxislužba Uber je registrována v Nizozemsku, a daně tak platí tam.



„V Česku odvádíme daně z činností, které dělá česká pobočka. Jde o marketingové aktivity a podporu řidičů,“ sdělila LN mluvčí Uberu Miroslava Jozová. V Česku přitom podle zveřejněného hospodářského výsledku za rok 2016 Uber vydělal asi jen 1,443 milionu korun, z čehož na daních odvedl 737 tisíc korun.

Zástupci Německa a Francie tak chtějí představit v polovině září na setkání evropských ministrů financí v estonském Tallinnu nový návrh zdanění technologických kolosů. Německého ministerstvo financí před týdnem uvedlo, že Berlín a Paříž o svých daňových plánech jednaly už v červenci, konkrétní návrhy však plánuje Německo projednat až po zářijových volbách.



Německo s Francií rovněž chtějí docílit toho, aby ostatní členské státy eurozóny, přizpůsobily svou korporátní daň podle nich.

Ostatně, j ak si co nejlépe poradit s takzvanou sdílenou ekonomikou, v níž je právě Airbnb řazena mezi největší hráče, chce členským zemím EU podle listu The Guardian radit i sám Brusel.

Volání po vyšším zdanění IT kolosů však vyvolává nevoli právě v zemích, kde je daňová zátěž nižší. Jedním z prvních případů, kdy se EU rozhodla situaci řešit, je společnost Apple.



Té Evropská komise nařídila doplatit zpětně na daních asi 13 miliard eur. Proti se přitom postavila nejen společnost Apple, ale i samotné Irsko. To dokonce obvinilo eurokomisi z překročení pravomocí a vměšování se do jeho vnitřních záležitostí. V Irsku přitom sídlí i další velcí hráči IT jako Facebook, Google či právě Airbnb.