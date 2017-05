Na Facebooku lze zveřejnit sebepoškozování i týrání zvířat. Díky tajným pravidlům

Společnost má vypracovaný podrobný návod, jak mají její moderátoři v uvedených případech postupovat. Podle Guardianu jsou zvláště pravidla týkající se sexuálního obsahu tak složitá, že působí protichůdně a zmateně. Facebook v reakci uvedl, že jeho hlavní starostí je bezpečnost uživatelů.



„Snažíme se, aby Facebook zůstal co nejbezpečnější, a zároveň chceme zajistit svobodu projevu. Vyžaduje to dost přemýšlení o podrobných a často obtížných otázkách a my se velmi snažíme dělat to správně,“ uvedla v prohlášení Monica Bickertová, šéfka managementu globálních postupů firmy. Společnost potvrdila, že používá specializovaný software, který filtruje obsah před jeho zveřejněním na síti, ale že je teprve v rané fázi.

Více než 100 uniklých dokumentů, které má list The Guardian k dispozici, obsahuje například interní školící příručky, tabulky a vývojové diagramy. Facebook v nich vysvětluje, že třeba zveřejní živý přenos lidí, kteří se věnují sebepoškozování, protože „nechce cenzurovat a trestat lidi, kteří trpí“.



Existují pravidla, jak postupovat v případě, že příspěvek je násilný, nenávistný, má teroristický, pornografický nebo rasistický obsah. Myslí se dokonce i na kanibalismus. Moderátoři mají často jen deset sekund na rozhodnutí, zda příspěvek zveřejní, nebo ne.

Společnost Facebook má dvě miliardy uživatelů a je pod obrovským politickým a společenským tlakem. Začátkem tohoto měsíce uvedla, že letos zvýší počet lidí, kteří se věnují monitoringu, na 7500 ze stávajících 4500.