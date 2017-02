Na lyže do Rakouska: pozor na řetězy a závady, které můžou stát víc než auto

V době, kdy do Alp u jižních sousedů vyráží tisíce lidí, přináší Lidovky.cz ve spolupráci s Ústředním automotoklubem (ÚAMK) několik rad, na co by měli lidé před cestou pamatovat.

Může jít totiž o velké peníze: pokuty se v Rakousku pohybují i kolem pěti tisíc eur, což je v přepočtu přibližně 135 tisíc korun. Přitom jde o situace, do nichž se dostanou velmi snadno. Může jít třeba o nechtěné zablokování silnice nebo zdánlivě banální závadu na autě.

U tamních policistů navíc nelze čekat shovívavost vůči mile popletenému cizinci z východu. „Naopak se na nás více zaměřují. Můžeme si za to částečně sami, protože tam Češi v minulosti často jezdili auty ve špatném technickém stavu. Při zastavení nepomáhá arogantní chování nebo tvrzení, že místní pravidla neznáte. Přijetí pokuty a uznání chyby může znamenat relativně nízký trest,“ radí Petr Vomáčka z ÚAMK.

Kamery vidí všechno

Od Nového roku snímají rakouské kamery i jiné prohřešky než jen nedovolenou rychlost. Když řidiči uvidí radar, nestačí tedy jen zpomalit – oko kamery toho vidí podstatně více než v minulosti. Cílí nově na telefonování za jízdy a rozepnuté bezpečnostní pásy.

Hříšníkovi následně přijde do Česka dopis s fotografií, požadovanou částkou a upozorněním na to, že záznamový systém měl předepsanou kalibraci. Majitelé vozu tak nemůžou použít úhybný manévr běžný v Česku, kdy lidé zpochybňují kalibraci přístroje.

Některé kamery dokážou zachytit také další přestupky – třeba jízdu v odstavném pruhu nebo nedovolené otáčení.

Hlavně řetězy

Bez sněhových řetězů by lidé neměli vyjíždět do hor ani v Česku. V Rakousku jsou u silnic značky, které upozorňují na povinné nasazení v případě nepříznivého počasí. U vjezdu do některých oblastí dokonce stojí policisté a v pouštějí do nich jen auta s řetězy nebo s pohonem na všechny čtyři kola.

„Pokud řidič zablokuje silnici nebo nedostatečnou zimní výbavou způsobí nehodu, může dostat pokutu až pět tisíc eur,“ varuje Vomáčka. Zároveň ale připomíná, že zapomenuté řetězy nemusí být nutně problém.



Lze si je totiž půjčit na více než sto pobočkách rakouského autoklubu ÖAMTC. Vyjde to rozhodně levněji než si řetězy kupovat na benzinových pumpách, kde zpravidla stojí v přepočtu hodně přes dva tisíce korun.



A pozor: rakouští policisté uznávají za řetězy pouze ty klasické kovové. Jiné, například plastové považují zpravidla za vyprošťovací zařízení a nepustí vás s nimi dál.

Vesta stačí pro řidiče

Rakouské předpisy loni v jedné věci přece jen ubraly na přísnosti. Posádka auta už nemusí mít v kabině vozu reflexní vestu pro celé osazenstvo.

Nově stačí mít jen jednu – pro řidiče. Stále však platí, že ji musí mít po ruce. Tedy například v dveřní přihrádce, ne zavřenou v kufru. Úřady však důrazně doporučují, aby tuto bezpečnostní pomůcku měli k dispozici všichni lidé, kteří v autě jedou, zejména pro cestování na dálnicích, kde při nouzovém výstupu z auta hrozí největší riziko.

Závada? Odstavte vůz

Policisté v Rakousku jsou přísní i na technický stav vozu. Nepostihují jen na první pohled viditelné věci, jako je prasklé čelní sklo nebo sjeté pneumatiky, ale kontrolují i důkladněji.

„Problémem můžou být také brzdné destičky či zanesené filtry pevných částic. Policisté při kontrolách sahají také do výfuků. Jako sankce hrozí pokuta až pět tisíc eur, odebrání registrační značky, odeslání do stanice technické kontroly a až do nápravy zákaz jízdy,“ upozorňuje Petr Vomáčka z českého autoklubu.

Černý scénář je takovýto: zastaví vás za rychlou jízdu, což samo o sobě nemusí být takový problém. V případě klidného přijetí pokuty to může být „jen“ několik desítek eur.

Při kontrole technického stavu ale může policista narazit na problém. Pokud jej na tamní STK potvrdí, musí majitel vozu zjednat nápravu v místním servisu. Do té doby nesmí auto používat. V krajním případě může jeho vůz dokonce přijít o technickou kontrolu. Získat ji může zase jen v dané zemi.

„V takovém případě vás může dovolená stát totéž jako celé auto,“ dodává Petr Vomáčka z ÚAMK.

Lyže řádně připoutané

Převážet lyže naházené halabala na sedačkách není možné – stejně jako v Česku. Aby jejich ostré hrany nikoho neohrožovaly, musí být umístěné v „rakvi“ nebo v držáku na střeše.

Některá auta umožňují odklopit prostřední díl zadního sedadla, jímž lze lyže prostrčit do kufru. To ale samo o sobě nestačí, sportovní náčiní tam musí být upevněné. Vhodným řešením jsou v tomto případě speciální vaky.

bezpečně upevněné by měly být i lyžařské boty, které můžou být v případě havárie také nebezpečné. Vhodné je zavřít je do kufru, případně do rakve, pokud se tam vejdou. „V zimě není problém, abychom se dostali i v nižší rychlosti mimo silnici. V takovém okamžiku všechny neupevněné předměty začnou poletovat po autě. V případě lyží, snowboardu nebo lyžařských bot nás pak přímo ohrožují na zdraví,“ varuje Martin Farář z organizace Besip.



Rakouští policisté jsou ale ostražití ještě na jednu věc. Pokud je v autě více párů lyží než členů posádky, může jim to být podezřelé. Na rakouských svazích se totiž lyže hodně kradou...