Na podezřelé firmy, které se chtějí vyhnout daním, se chystá nucený správce

Podle informací médií mají zajišťovací příkazy na svědomí i konec několika zřejmě poctivých firem. Také většina poslanců a v některých případech i Nejvyšší správní soud si myslí, že jde o opatření zbytečně přísné a pro podnikatele likvidační.



Finanční správa proto podle informací LN přichází s plánem, jak přísný postup v odůvodněných případech zmírnit. Místo zabavení majetku by chtěla zavést cosi jako nucenou správu.

Vyhodnotí-li úřad u konkrétní společnosti vysoké riziko, že daň v termínu nezaplatí, místo obstavení majetku by na takový daňový subjekt dohlížel až do zaplacení daně jmenovaný správce. Podobný těm, kteří fungují v insolvenčním řízení. Dočasně by řídil chod firmy.

„Takovouto formu jakési nucené správy zatím legislativa neumožňuje. Dal jsem podnět ke zpracování věcného záměru případné novely zákona, následně o tom chceme diskutovat s dalšími odborníky,“ potvrdil záměr generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Správce by také dohlížel na to, aby majitelé nevyvedli část nebo celý majetek někam do neznáma a firmu ještě před úhradou daně nenechali účelově zkrachovat. Což je zavedená taktika různých nastrčených bílých koní při rozsáhlých karuselových podvodech s DPH.

Bilance zajišťovacích příkazů.

Jednou z podmínek pro takovýto mírnější způsob zajištění daně by zřejmě byla předchozí delší historie firmy a její daňová bezúhonnost.



První analýzu toho, v jakých parametrech zákon upravit, by podle Martina Janečka mohla mít finanční správa hotovou v září. Novela by po přípravném řízení a projednání ve vládě a v parlamentu mohla začít platit nejdříve příští rok, ale spíše až v roce následujícím.

Asociace insolvenčních správců (ASIS) podobné opatření vítá. „Úvaha o řešení platebního zadrhnutí fungující firmy bez použití zajišťovacího příkazu je rozumná,“ reaguje právník a předseda Rady expertů ASIS Michal Žižlavský.

Nevylévat s vaničkou i dítě

Berní správa se dostala v souvislosti se zajišťovacími příkazy a následnou exekucí majetku pod palbu kritiky letos v květnu. Poslanci tehdy odhlasovali usnesení, ve kterém požadují, aby k zabavování majetku docházelo jen v odůvodněných případech, aby nelikvidovalo poctivé firmy. Premiéra Bohuslava Sobotku vyzvali, aby na to dohlédl.

Předtím například pořad Reportéři ČT upozornil na případy některých firem, jež se do kleští zajišťovacích příkazů dostaly údajně neoprávněně a vlivem následného zabavení majetku musely ukončit činnost.

I Nejvyšší správní soud, ke kterému se dostaly případy postižených firem, upozornil, že by finanční správa měla postupovat citlivěji.

Její šéf Janeček tehdy argumentoval, že vydání zajišťovacího příkazu předchází důkladná a několikastupňová rešerše dané firmy a k nespravedlivému postihu daňového subjektu může dojít jen ojediněle, pokud vůbec.

Dohlížitel se zvláštním povolením

Řada poslanců to však vidí jinak. „Je to vážný problém, protože tento zcela mimořádný instrument je zneužíván,“ uvedl už v květnu například předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Prezidentka Komory daňových poradců Petra Pospíšilová zase připomíná, že podvodníci leckdy do svého řetězce propojených nastrčených firem zapojí i nic netušící poctivou společnost.

„Zabavení majetku logicky každou firmu paralyzuje. Pokud nemá možnost nakládat dál se svými prostředky, musí propustit lidi, znamená to její ekonomickou smrt. Ze strany finanční správy by to chtělo trochu citlivější přístup. A jakási nucená správa by mohla představovat řešení k diskusi,“ říká Pospíšilová.

Právník Žižlavský připomíná, že důležité bude správně rozlišovat situace, kdy půjde o přechodné takzvané platební zadrhnutí a kdy se již firma nachází v úpadku.

„Pro roli dohlížitelů či dočasných správců je vhodné využít insolvenční správce se zvláštním povolením. Toto povolení uděluje ministerstvo spravedlnosti omezenému okruhu insolvenčních správců,“ uvedl Žižlavský pro LN.

Finanční správa zveřejnila srovnání vydaných příkazů za minulé dva roky. V roce 2015 jich bylo celkem 1605 na 424 firem nebo podnikatelů. Loni šlo o 1561 příkazů pro 309 subjektů.

Proti celkovému počtu 4990 zajišťovacích příkazů, vydaných od počátku roku 2013 do letošního března, bylo podáno zpět k finančnímu úřadu 2279 odvolání, a to od 528 dotčených firem. Příslušný odvolací orgán zrušil dva příkazy.

Z údajů berní správy také vyplývá, že ze zmíněných 528 dotčených firem se pak 121 bránilo zabavení majetku žalobou ke krajským soudům. Zrušení zajišťovacího příkazu se nakonec domohlo po mnoha měsících šest podnikatelů a firem.