Na střeše zahrada s výhledem na Hrad. Nový palác bude nejdražší v Praze

PRAHA Na pozemku označovaném jako nejdražší parcela v Praze měl stát luxusní hotel. Místo něj se na Národní třídě dokončuje vícefunkční objekt s kancelářemi za neméně luxusní nájemné.

Dlouhá léta sloužila parcela na rohu Národní a Mikulandské ulice v Praze jako parkoviště. Přesto si ji většina obyvatel hlavního města dokáže vybavit – díky nápaditému graffiti, které zdobilo stěnu sousedního domu.

Parcelu koupila v roce 2005 od magistrátu společnost Ditrich téměř za 184 milionů korun. Metr čtvereční tak vyšel na rekordních 234 700 korun. Makléři tvrdili, že jde na roky o cenový strop a zřejmě dodnes jej žádný jiný kupec pozemku v Praze nepřekonal.

Dalších 180 milionů korun zaplatil investor za sousední Schönkirchovský palác. V objektu, který měl vzniknout propojením novostavby a rekonstruovaného paláce, plánoval luxusní hotel.

Jenže společnost Ditrich se dostala do finančních potíží a v roce 2012 získala pozemek i se stavebním povolením investiční firma Sebre. Záměr výstavby luxusního hotelu přehodnotila a požádala o změnu územního rozhodnutí na vícefunkční objekt. Tento krok uvítalo i vedení Prahy 1.

Restaurace, obchody, kanceláře

Palác Národní, který se nyní dokončuje a jehož kolaudace by se měla uskutečnit v září, tvoří dvě propojené části – prosklená novostavba a opravený památkově chráněný barokní Schönkirchovský palác. V historické budově objevili památkáři cenné malby a dřevěné stropy, které zůstanou zachovány.

V polyfunkčním objektu budou restaurace, obchody a kanceláře, na střeše je pak umístěna zahrada. Také vnější zelené stěny v jednotlivých patrech budou zdobeny zelenými terasami.

„Naší snahou a cílem je postavit dům, který přispěje ke zkvalitnění života na Národní a poskytne veřejnosti a lidem, kteří zde budou pracovat, inspirativní prostředí, v němž se budou dobře cítit a kam se rádi budou vracet,“ říká Jan Kubíček, výkonný ředitel Sebre. Celkové náklady dosáhly zhruba miliardy korun, architektem stavby je Stanislav Fiala.

Pro obchody a restaurace je v objektu vyčleněno 3000 metrů čtverečních, pro ateliéry a kanceláře pak 8500 metrů. Obchodní plochy, jak uvádí investor, jsou již z větší části pronajaty.

„Podle našich informací se měsíční nájemné v kancelářích pohybuje mezi 24,5 až 30 eury (640 až 870 korun) za metr čtvereční v závislosti na poloze v budově,“ říká Radka Novak, partnerka a vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor ve společnosti Cushman & Wakefield.

Nejvíce zaplatí nájemci za horní patro, které nabízí exkluzivní výhledy na Staré Město a Hrad. „Palác Národní je jednoznačně nejdražší budovou k pronájmu v centru města,“ dodává Novak.

Pro srovnání, podle společnosti BNP Paribas Real Estate dosahuje měsíční nájemné v prémiových kancelářských budovách v centru Prahy 23 eur za metr čtvereční.

Mezi makléři se proslýchá, že nejvyšší patro v Paláci Národní o rozloze necelých tisíc metrů čtverečních je již pronajato. S potenciálními nájemníky dalších prostor se vyjednává.

Všichni chtějí kanceláře

Zájem o kanceláře v centru Prahy podle Radky Novak existuje, poptávka se pohybuje mezi 300 až 1200 metry čtverečními.



„Vzhledem k současnému nedostatku velkoplošných kancelářských prostor v centru dochází dokonce k převisu poptávky nad nabídkou,“ říká Novak. Tento stav prý potrvá ještě příští dva roky, než se dokončí některý z plánovaných větších projektů, například Květinový dům na Václavském náměstí či výstavba v oblasti Masarykova nádraží.

Původně měl stát na rohu Národní a Mikulandské pětihvězdičkový hotel Sofitel zhruba za miliardu korun. Zařízení se 170 pokoji, jehož součástí by byl i konferenční sál pro 300 lidí, se mělo začít stavět během roku 2008, do dvou let měl být objekt zkolaudován. Velkolepé plány však zhatila realitní krize, jejímž důsledkem byla mimo jiné nižší obsazenost hotelů. Společnost Ditrich marně hledala investora, který by do projektu vložil peníze.

Přestože nyní jsou podmínky v oblasti cestovního ruchu mnohem příznivější, společnost Sebre považuje rozhodnutí postavit místo luxusního hotelu polyfunkční objekt za správné.



„Dům bude více otevřen široké veřejnosti díky propojení ulic Národní a Mikulandská skrze klidovou zónu nádvoří a pasáži, která bude dále ústit do nové budovy umprum v Praze, navazující na náš dům,“ vysvětluje Kubíček. A dodává, že uzavřené prostředí hotelu veřejnosti nenabízí žádnou přidanou hodnotu z pohledu nabídky potřeb městského života.

Nejen reality

Společnost Sebre získala sto procent akcií firmy Ditrich v roce 2012. Stala se tak i majitelem pozemku na Národní třídě a sousedního Schönkirchovského paláce. Jejím partnerem a investorem je miliardář Petr Němec.



Ten v roce 2000 založil ve Švýcarsku společnost PharmaSwiss jako specializovanou firmu pro distribuci léků ve střední a východní Evropě. V roce 2011 ji koupila kanadská farmaceutická skupina Valeant.

Velkou část získaných peněz investoval Němec do realit. Sebre, jejímž druhým partnerem je Jan Fiedler, spolumajitel stavební firmy Hinton, má v současné době v Praze pět developerských projektů. Nejde ale o jediný obor, jímž se Sebre zabývá. Loni třeba koupila dvacetiprocentní podíl v největších srbských filmových studiích Avala Film.