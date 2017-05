Na trh přicházejí vyhřívané tabákové výrobky. Chystá se jejich zdanění

Na produkty, které výrobci stále inovují a vyvíjejí, není v Evropě jednotný metr. Žádná společná norma neříká, za jakých podmínek a v jaké výši tyto výrobky, nazývané také „produkty nové generace“, zdanit. Krátká je na ně i česká daňová legislativa.



„V současné době se již pracuje na vlastní právní úpravě s tím, že návrh novely zákona bude předložen na podzim 2017,“ uvedla pro LN mluvčí ministerstva financí Monika Bačová. V případě hladkého průběhu schvalování by pak tedy mohlo zdanění začít platit v ­příštím roce.

Podobné nové formy kouření vyvíjejí a v některých zemích už také prodávají i konkurenti, zejména světová dvojka British American Tobacco (výrobek značky Glo iFuse) a Japan Tobacco International, který používá výraz „vaporizér“ a značku Ploom.

S kuřivem, ve kterém tabák nehoří, ale zahřívá se pomocí baterie při výrazně nižších teplotách, a ­produkuje tedy méně zdraví nebezpečných škodlivin, bude v Česku Philip Morris první. „Naším záměrem je, aby jednoho dne potenciálně méně škodlivé alternativy nahradily cigarety, a to ve prospěch dospělých kuřáků, naší firmy a společnosti jako celku,“ uvedl generální ředitel Philip Morris pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Árpád Könye.

Cíl – vytlačit cigarety

IQOS má podle vyjádření výrobce přijít na český trh ve druhé polovině letoška, podle informací LN by se první strojky mohly objevit v prodejnách už někdy v ­červnu. Není vyloučeno, že Philip Morris k prezentaci a na podporu svého tabákového strojku využije u nás i protikuřácký zákon, který v hospodách a restauracích plošně zakazuje kouření od konce května. Na používání zahřívaných tabákových výrobků nebo už zavedených elektronických cigaret se totiž zákaz nevztahuje.

Členské státy Evropské unie k­ vyměření spotřební daně z výrobků, jako je IQOS, nepřistupují jednotně, v některých zemích prodejci daň platit musejí – jako z řezaného tabáku. Jak potvrzuje i­ u­ nás analýza celně technické laboratoře, lze tabák z krátkých dutinek, které se vkládají do bateriového strojku, použít i samostatně po rozbalení ke klasickému kouření do balených cigaret. Na jednu ručně balenou cigaretu by však bylo v takovém případě potřeba použít čtyři tabákové náplně určené pro IQOS.

„Tabákovou náplň vzorku (zkoumané dutinky pro vkládání do strojku) bylo možno ubalit do cigaretového papírku pomocí ruční plničky cigaret, cigaretu bylo možno bez problémů zapálit a ­kouřit,“ uvádí mimo jiné analýza celně technické laboratoře.

O výši daně se vyjednává

Podle vyjádření ministerstva financí však zmíněné zahřívané tabákové výrobky svými vlastnostmi u nás předmětem daně nejsou. Podobně jako žvýkací nebo šňupací tabák. Resort však neuvádí, o jakém způsobu zdanění se uvažuje. To je nyní tématem diskusí s Celní správou, dalšími ministerstvy i tabákovými společnostmi.

„Ministerstvo financí se problematikou zdanění zmiňovaných tabákových výrobků v České republice aktivně zabývá a pozorně sleduje i společný postup na úrovni EU. O jednotlivých parametrech připravované úpravy se vedou v ­současné době interní diskuse,“ připomněla mluvčí Bačová.

Pro tabákové koncerny je vývoj a prodej těchto zařízení takřka nutností. S rostoucí cenou klasických cigaret (v Česku už jedna krabička v průměru vychází na 84 korun) a hlavně zdravotní osvětou a zvyšující se regulací prodeje prudce roste zájem o alternativní kuřivo.

V tomto se uplatňují stále víc elektronické cigarety, ve kterých baterie neohřívají tabák (jako ve výše zmíněném případě), ale přes rozžhavenou spirálku roztok různých příchutí a často i bez nikotinu. Elektronická cigareta, produkující páru místo tabákového kouře, stojí v průměru kolem tisíce korun, kolem sta korun pak stojí dokupované náplně. Jedna taková vystačí „e-kuřákovi“ na několik dní.

Drahá alternativa

IQOS je zařízení, na jehož vývoj od roku 2008 vynaložil Philip Morris údajně na dvě miliardy dolarů. Ve speciálním elektronickém strojku velikosti mobilního telefonu tabáková náplň (krátká dutinka s filtrem a speciálním tabákem) nehoří, ale jen se po nabití baterie přes kovový trn zahřívá. Kuřák nevdechuje kouř plný dehtu, ale aerosol, tedy spíš jakousi nikotinovou páru.

Cena pro český trh není známa. Podle toho, kolik stojí v zahraničí, například Velké Británii, by mohl samotný elektronický strojek stát u nás kolem 1500 korun a ­krabička s 20 kusy tabákových náplní, které bude u nás Philip Morris prodávat pod značkou HEETS from Marlboro, kolem 150 korun.

Výrobce tvrdí a lékaři to částečně potvrzují, že se jedná o méně zdraví škodlivou formu kouření.

„U těchto zařízení nedochází ke spalování tabáku, a lze tedy říci, že jsou pro lidský organismus méně škodlivé než klasické cigarety,“ říká například lékařka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty UK a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.