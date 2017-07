Na západě Prahy hrozí dopravní peklo. Sejdou se opravy okruhu i dálnice D5

Jde o jedno z nejvytíženějších území v Česku, kde se slévá hned několik silných dopravních proudů. Pro bližší představu: průměrný počet aut, která projedou denně mezi prvním a pátým kilometrem dálnice D5 je 58 800. U Pražského okruhu je to dokonce ještě o pět tisíc více.

„Už dnes stačí v těchto místech opravdu málo, a vznikne tam problém. Samozřejmě platí, jako u všech podobných velkých oprav, že nikdy nepracujeme na dvou navazujících úsecích,“ říká Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Rozsáhlé opravy se dotknou například lidí, kteří míří do Prahy od Plzně či Berouna, ale logicky i z Kladna, Slaného či Karlových Varů. Nezanedbatelné množství řidičů denně přijíždí do této dopravní křižovatky po Barrandovské spojce z vnitřních částí metropole. V zácpách můžou hlavně ve špičkových časech uvíznout i linkové autobusy nebo taxíky mířící na Letiště Václava Havla.

Co přesně se bude opravovat: v případě Pražského okruhu půjde zejména o rekonstrukci dvou mimoúrovňových křižovatek, které od sebe dělí zhruba tři kilometry. Nejprve se v červenci začne na „brejlích“ u Třebonic, odkud auta odbočují hlavně na D5. Druhou opravovanou bude nedaleká křižovatka u Řep, z níž auta míří na Karlovy Vary či ruzyňské letiště.

KDE SE BUDE OPRAVOVAT Pražský okruh

od července

oprava křižovatek Třebonice a Řepy a mostů 1-211,1-212 a 1-213.

Dálnice D5 od září

úsek 0 až 5 km



Mezi těmito dvěma body se budou také opravovat tři mosty. Dělníci budou na okruhu k vidění až do příštího roku. „Předpokládaná délka akce je 37 týdnů. Opravíme celou šíři vozovky křižovatkových větví a mostů, provedeme sanaci betonových svodidel u pilířů mostů. Budeme také pracovat na odvodnění či krajnicích,“ líčí mluvčí Rýdl.

Ještě podstatně hůře bude řidičům v září, kdy se podle aktuálních časových plánů připojí oprava prvních pěti kilometrů dálnice D5. Nyní ŘSD vybírá firmu, která stavební práce provede.

Ve chvíli, kdy se střetnou tyto dvě akce, může být opravdu zle. „Opravovat by se určitě mělo, ale aspoň jeden z hlavních tahů by měl zůstat volný. I když na sebe nebudou opravované úseky přímo navazovat, tak se případné kolony nestačí rozjet,“ míní Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu.

Zástupci ředitelství silnic a dálnic se alespoň pokusí vyhnout tomu nejhoršímu, opravy jsou podle nich koordinovány. V průběhu rekonstrukce D5 tak nebudou probíhat opravy na navazující mimoúrovňové křižovatce Třebonice s výjezdem na tuto dálnici. To už by bylo podle silničářů dopravně neúnosné.



Alespoň částečně dobrá zpráva pro řidiče využívající dálnici D5 je, že tam nebudou práce probíhat v takovém rozsahu jako loni, kdy se tam opravovalo na třech různých úsecích a ve špičkových časech tam vznikaly kolony i na dlouhé desítky minut.

„Intenzita dopravy je tam velmi vysoká. Loni při opravách se ukázalo, že D5 začíná být obrovsky vytížená. Získali jsme kvůli tomu i negativní zkušenosti,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Lidovky.cz šéf ŘSD Jan Kroupa. Popsal, že stavbaři měli velké problémy například u Berouna, kde často postávaly dlouhé karavany aut.

„Dřívější pravidla pro přípravu stavby umožnila dát kanalizační vpustě do jízdního pásu. To už dnes nelze. Výsledkem toho bylo, že jsme se v tom místě při rekonstrukci nemohli dostat do režimu, na který jsme při opravách zvyklí, tedy aspoň průjezd 2+1 dálničním pruhem. Pokud místo toho jezdí v režimu 1+1 pruh, tak se to na dálnici okamžitě projeví kolonami v době dopravních špiček,“ popsal Kroupa.