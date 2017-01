Nafukovací Praha? Co je třeba udělat, aby se do ní vešla další vlna ‚náplav‘

Do roku 2030 by se Praha mohla v závislosti na demografických prognózách rozrůst o 90 až 150 tisíc obyvatel z dnešních více než 1,26 milionu. Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) z vývoje populace a ekonomiky města usuzuje, že by bylo potřeba ročně dodat na trh až šest tisíc nových bytů.



To se ale nedaří. Úřady v celé Praze za devět měsíců loňského roku vydaly stavební povolení jen pro 862 nových bytů v bytových domech, za stejnou dobu se jich přitom prodalo přes 4800.

Odhadované navýšení počtu obyvatel a jemu odpovídající množství bytů může Praha bez problémů absorbovat, a to aniž by došlo k omezení ploch zeleně, parků a lesů či nutnosti rozšiřovat město za jeho současné hranice, tvrdí alespoň senior manažer oddělení poradenství pro oblast nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte Michal Melč. Problémem ale je, že aktuální územní plán sice nabízí dostatek pozemků pro výstavbu, reálně se na nich ale stavět nedá.

Řada rozvojových území, například Bubny či Nákladové nádraží Žižkov, je pod stavební uzávěrou. „Teoreticky by kapacita současného územního plánu měla stačit minimálně do roku 2030, ale jen pokud počítáme i kapacity ve stavebních uzávěrách,“ říká mluvčí IPR Marek Vácha. Omezené možnosti stavět ve vnitřní Praze vedou dnes k tomu, že se staví především na periferii, v méně atraktivních lokalitách na okraji Prahy nebo ve Středočeském kraji.



„Což je pro město jednak drahé a za druhé to znamená například mnohem větší automobilovou zátěž kvůli dojíždění,“ vysvětluje Vácha.

Největší brzdou výstavby nových bytů je v souočasnosti proces povolování výstavby. „Příprava stavebních projektů je v Praze zdlouhavá vinou komplikovaného legislativního prostředí a procesů v územním a stavebním řízení,“ upozorňuje Vácha.



Jeho slova potvrzují statistické údaje: podle Světové banky se Česko v délce povolování výstavby řadí na 130. místo ze 190 zemí. „Délka přípravy a realizace průměrného rezidenčního projektu se za poslední dva roky prodloužila. Od zahájení prací na projektu přes získání všech povolení a výstavbu až po kolaudaci to nyní trvá v průměru deset let,“ říká šéf developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.



Co pomůže městu?

Podle Váchy z IPR je potřeba zjednodušit byrokracii, která přípravu projektů provází, protože „jinak se nám nebude dařit předcházet výpadkům v nové výstavbě, jakému čelíme v současné době“.

A Melč z Deloitte dodává: „Zdravý rozvoj města a jeho výstavba je přirozenou součástí vývoje a bránit mu jakýmkoliv způsobem pak mimo jiné způsobuje i to, co vidíme dnes na rostoucích cenách bytů.“ Jen za loňský rok se zvedly o zhruba pětinu.

Pro další rozvoj Prahy je nutná rovněž modernizace současného bytového fondu.

Průměrné stáří pražských bytů je nejvyšší v celém Česku a přesahuje 61 let. „Pokud by starší zástavba chátrala, snižovala by se její komerční hodnota, což by mohlo v delším horizontu vést ke vzniku vyloučených lokalit,“ upozorňuje Vácha s tím, že takovýto scénář ale není v Praze pravděpodobný.

Na rozdíl třeba od Německa nedojde zřejmě v Praze ve velké míře k bourání starších bytových domů. „U panelových domů se ukazuje, že mají před sebou díky rekonstrukcím a úpravám ještě poměrně dlouhý život,“ je přesvědčen Melč. Charakteristickými prvky pro starší bytovou zástavbu tak jsou a budou změna vnitřních dispozic, spojování menších bytů a zvyšování uživatelského komfortu.