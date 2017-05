Nákup Škody Transportation by Číňané mohli podepsat v létě

Bateriová tramvaj ForCity ze Škody Transportation určená pro turecké město... | foto: Škoda Transportation

PEKING Nákup Śkody Transportation čínskou společnosti Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) je jedním z projektů, které by se mohly podepisovat v červenci na česko-čínském obchodním fóru na Pražském hradě. Vyplývá to z podkladů, které novinářům poskytl úřad českého prezidenta. Mezi dalšími chystanými projekty je třeba vstup fondu banky ICBC do vítkovického koncernu nebo stavba továrny na pneumatiky firmy Longlong Tire.

Prezident Miloš Zeman s sebou přivezl do Číny, na jejíž návštěvě je od pátku, seznam 22 projektů, které jsou schváleny a čekají na realizaci. Dalších 16 bude podle Zemana připraveno tak, aby mohly být podepsány v polovině července. Kromě zmíněných projektů v nich je třeba prohloubení finanční spolupráce Home Creditu nebo prohloubení spolupráce mezi českou společností TSS Cargo s čínskou firmou CEFC China. Pražské letiště Václava Havla pak plánuje spolupracovat na údržbě či opravách svého zařízení s China Eastern Airlines. Mezi připravovanými projekty je zmíněna i továrna na pneumatiky velké čínské společnosti Linglong Tire. Podle účastníků jednání, které se uskutečnilo v pátek za přítomnosti Zemana, ale ještě není rozhodnuto, zda bude investice do České republiky směřovat.

Číňané oficiálně přiznali, že mají zájem o plzeňskou Škodu Transportation Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) o jednání o plánované koupi plzeňské Škody Transportatin informovala loni na podzim v prohlášení pro hongkongskou burzu. Podle odhadů by za Škodu mohla čínská firma, která je největším výrobcem vlaků na světě, zaplatit 50 miliard korun. Skupina Škoda Transportation je největším výrobcem kolejových vozidel ve střední a východní Evropě. V roce 2015 utržila rekordních 18,3 miliardy korun, meziročně o 11 procent více, čistý zisk měla 588 milionů Kč. Zeman také čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi předal seznam 22 již schválených projektů. Český prezident v neděli novinářům řekl, že jeho čínský protějšek doporučil svým podřízeným, aby tyto projekty podpořily. Jsou mezi nimi třeba vytvoření dopravního uzlu z České republiky a pražského letiště pro čínské letecké společnosti, spolupráce mezi Českou exportní bankou a China Development Bank či prohloubení spolupráce mezi finanční skupinou J&T a China Development Bank. Mezi projekty je uvedena i nová pobočka jedné z největších bank světa ICBC v Praze či rozšíření výroby televizí společnosti Changhong v Nymburku. Jeden z projektů počítá i s rozvojem spolupráce mezi pražskou Slavii a českou fotbalovou asociací na jedné straně a čínskými protějšky na straně druhé. Během cesty Zemana po Číně také ředitel CzechInvestu Karel Kučera oznámil, že jeho agentura jedná v Číně o uskutečnění projektů za asi 60 miliard korun. O jednom je již rozhodnuto, o dalších třech by rozhodnutí mohlo padnout do roka, řekl novinářům. Kučera ale nepředpokládá, že by se na všechny projekty podařilo uzavřít smlouvy.