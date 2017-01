Naplní se černý scénář? Zpožděný konec roamingu i kolaps bankovního systému

V neděli přinesly Lidovky.cz ekonomickou předpověď pro letošní rok viděnou pozitivní optikou. Přečíst si ji můžete zde. Co naopak spotřebitele nepotěší:



Konec roamingu



Tak jako už několikrát v minulosti se operátorům opět daří zbrzdit odstraňování roamingových poplatků ze svých ceníků. V Bruselu neprojdou pravidla o maximálním počtu dnů bez roamingu, který se operátorům zdá příliš vysoký. Také snižování velkoobchodních cen je jim proti srsti. Firmy z jihoevropských dovolenkových destinací si stěžují, že jsou neúměrně zatěžovány, což si žádá další investice. Těm ze severu se zas nelíbí vysoké poplatky za provoz jejich SIM karet v cizích sítích.

Bydlení v Česku

Spolu s tím, jak se na tuzemském trhu podstatně snižuje zásoba nových bytů, úměrně roste i jejich cena. Hlavní problém je podle odborníků i hlasů z trhu pomalé povolování nové výstavby. Příslušné úřady však budou i příští rok nejspíš postupovat stejným tempem jako letos. Dnes vyjde metr čtvereční v novém bytě v Praze už na více než 70 tisíc korun a za nezměněných podmínek se situace nevylepší, naopak cena poroste.

Čínská expanze

Velkou neznámou je politika budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ten se během předvolební kampaně do Pekingu několikrát opřel s tím, že je potřeba dosáhnout „lepší dohody s Čínou, která by pomohla americkému obchodu a dělníkům v (obchodní) soutěži“. Pokud Trump uvalí vysoká cla na čínské zboží, jak sliboval, čínský export bude mít vážné problémy a zpomalení tamní ekonomiky by mohlo být markantnější.

Byznys s módou

Přestože se české módě daří v cizině, tuzemští zákazníci ji teprve objevují – a zatím ji neumí ocenit. Raději sáhnou po oděvech šitých v zemích třetího světa, než aby za stejné peníze podpořili kvalitní českou výrobu. Té taky zvoní umíráček, neboť tuzemským značkám, návrhářům a podnikatelům se nedostává krejčích ani švadlen, již by uměli více než jen přišít kapsy. Nastane tedy zřejmě jakýsi paradox, kdy si česká móda získává jméno, ale není nikdo, kdo by ji vyráběl.

Insolvenční mafie

Třebaže boj s insolvenční mafií měl být prioritou ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, zdá se, že tato agenda se z žebříčku jeho cílů pomalu vytratila. Prakticky z ní zbyla „jen“ novela insolvenčního zákona, která se navíc zaměřuje hlavně na agendu oddlužení a úpravy pravidel pro exekutory (jež jsou terčem nemalé kritiky). I když se v letošním roce povedlo poměrně zásadní skupinu lidí pohybujících se v kalných vodách insolvenčního práva odstavit od válu, lze očekávat, že jejich místo vyplní noví. Tomu totiž žádný zákon nezabrání, a i když pomineme otázky podnikatelské kultury, bylo by potřeba se boji s insolvenční mafií soustavně věnovat.

Trumpova politika

Prezident USA Donald Trump splní své předvolební sliby a uvalí na zboží dovážené z Číny vysoká cla. Peking v odvetě devalvuje jüan, aby podpořil své vývozce, zruší také objednávku na letadla Boeing, zablokuje v Číně prodej iPhonů a přestane dovážet americkou kukuřici a sójové boby. Američanům v důsledku obchodní války podraží nejen mobilní telefony a tablety, ale i další zboží z dovozu.

Postižena bude rovněž řada amerických firem, kterým kvůli clům vzrostou produkční náklady. Čínská ekonomika výrazně zpomalí, neboť v důsledku cel poklesne export do USA o zhruba 90 procent. Politika nízkých daní sice krátkodobě povzbudí touhu Američanů utrácet, v delším časovém horizontu ale způsobí výpadek daňových příjmů a Spojené státy se budou muset ještě více zadlužit.



Pohonné hmoty

Pohonné hmoty by měly v příštím roce stát mezi 30 a 32 korunami. Cena je úzce provázána s cenou ropy Brent, jež zřejmě vzroste do rozmezí 55 až 65 dolarů za barel. Růst ceny paliva nad současných 30 korun by mohl potěšit správce státní pokladny. Odbyt pohonných hmot roste, ukazuje se, že řidiči tankování neomezili,a ministerstvo financí se může v případě benzinu a nafty těšit na meziročně vyrovnaný výběr spotřební daně a vyšší inkaso DPH.

Zároveň by se ale nejednalo o razantní zdražení, takže nehrozí, že by kvůli tomu dopravci zvyšovali cenu za přepravu kamiony a pekaři lidem rohlíky. Méně nadšení budou řidiči osobáků, kterým by meziroční zdražení v průměru o dvě koruny prodražilo natankování jedné 50litrové nádrže o sto korun. Byly tu ale už i výrazně dražší roky, třeba v roce 2012 prodávaly některé pumpy litr benzinu i za víc než 40 korun.

Korunová intervence

S tím, jak velká část trhu počítá s posílením koruny, by oslabení kurzu bylo pro mnohé velkým překvapením. Ostatně jak před časem řekl pro LN exguvernér ČNB Miroslav Singer: „Čím více lidí teď uvěří, že koruna může jenom posilovat, a budou na to spekulovat, tím pravděpodobnější je, že se to nestane.“ Podle některých ekonomů tak může koruna oslabit, protože ji za prvé po ukončení intervencí budou vyprodávat spekulanti, za druhé proto, že ostatní středoevropské měny i bez jakýchkoli intervencí oslabily v posledních letech víc než koruna.

Domácí ekonomika

Hospodářství by citelně zpomalil větší protekcionismus, k němuž se hlásí budoucí prezident USA Donald Trump a po brexitu i Velká Británie. Zasáhnout by nás mohl i případný kolaps italského bankovního systému. Příčina zpomalení ovšem může být i ryze domácí, před volbami se vždy objevuje řada nebezpečných nápadů, jak firmy v Česku znechutit – třeba sektorovou daní.

Evropská unie

Voliči v Evropě povzbuzeni Trumpovým vítězstvím v USA dají ve volbách své hlasy extremistickým a protievropanským stranám. V čele Francie stane Marine Le Penová a okamžitě vyhlásí referendum o vystoupení země z EU. V Itálii se dostane k moci Hnutí pěti hvězd komika Beppeho Grilla, který vyhlásí referendum o návratu k liře. A když pak v Německu prohraje volby Angela Merkelová, idea jednotné Evropy začne brát zasvé.

Rozvoj internetu

Ministerstvo průmyslu nezvládne kvůli sporům se zástupci IT sektoru vypsat dotační výzvy nebo je vypíše v takové podobě, že o ně nebude zájem. Oněch 14 miliard korun na rozvoj vysokorychlostního internetu, které chce do České republiky poslat Evropská unie, tak propadne, v lepším případě se je do konce roku podaří přesměrovat na jiné projekty. Připojení k internetu v regionech však stále bude záviset na komerčním zájmu jednotlivých operátorů.