Naplní se optimistické scénáře? V roce 2017 by mohly růst mzdy i zlevňovat byty

Korunová intervence



Všechno nasvědčuje tomu, že Česká národní banka (ČNB) v příštím roce upustí od závazku držet korunu na 27 korunách za euro. Co se opravdu stane, ovšem není ještě zcela jisté. K opuštění závazku by přitom ČNB mohla přistoupit už ve druhém čtvrtletí roku 2017. Koruna posílí, jak předvídá velká část analytiků, někam k 26 korunám za euro a tam se ustálí. Jak velké to posílení z počátku bude, se ale teprve ukáže. Je však vcelku pravděpodobné, že koruna v prvních dnech hodně přestřelí svůj kurz, aby se pak vrátila a posilovala pozvolně.

Domácí ekonomika

Hrubý domácí produkt České republiky by měl podle prognózy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 2017 vzrůst o 2,5 procenta. Základním tahounem růstu ekonomiky bude i v příštím roce spotřeba domácností. Pokud ekonomika bude šlapat, lze počítat i nadále s nízkou nezaměstnaností a růstem mezd, včetně těch reálných.

Evropská unie

Neveselé myšlenky na hrozící rozpad Evropské unie vyklidí tváří v tvář obnovenému hospodářskému růstu a zlepšujícím se životním podmínkám veřejný prostor. Zásluhu na tom bude mít především Evropská centrální banka, které se naléváním desítek miliard eur na finanční trhy a zároveň držením úrokových sazeb v záporných hodnotách podaří povzbudit růst kontinentální ekonomiky a konečně nastartovat inflaci.

Rozvoj internetu

Obyvatelé menších českých měst a obcí se v příštím roce konečně dočkají. Po léta trvajících peripetiích se podaří vypsat a vyhodnotit výzvy a začínají se realizovat projekty výstavby internetových sítí nové generace. Díky tomu budou mít všechny české domácnosti i v odlehlých oblastech po roce 2020 připojení o rychlosti 30 megabitů za sekundu, polovina z nich dokonce více než trojnásobnou. Digitální revoluce přezdívaná Průmysl 4.0 tak konečně propukne i mimo velká města.

Insolvenční mafie

Právě v uplynulém roce spustila tehdy ještě funkční protikorupční policie pod dohledem státních zástupců zcela bezprecedentní zátah proti insolvenční mafii. Před jejím řáděním v českých soudních síních opakovaně varovala řada podnikatelů, občanských iniciativ a její existenci připustilo i ministerstvo spravedlnosti.

Policejní operace, která vyústila v obvinění takřka dvou desítek lidí (mezi něž patří i jedna soudkyně českobudějovického soudu), podle informací LN zřejmě nevyzní jen tak do ztracena. Minimálně od oné dotčené skupiny, která podle detektivů fungovala jako organizovaný gang, by si tak mohla tuzemská justice konečně oddychnout.

Trumpova politika

Obavy z dopadů ekonomické politiky nastávajícího prezidenta USA Donalda Trumpa se nepotvrdí. Slíbené investice do infrastruktury podpoří růst americké ekonomiky a zvýší zaměstnanost. Trump nakonec nezavede vysoká cla na zboží z Mexika a Číny a nerozpoutá obchodní válku, v níž by nakonec tratili všichni.

Snížení daní nebude tak razantní, přesto povede k oživení domácí poptávky a růstu amerického HDP. Víru v pozitivní dopady Trumpovy politiky ostatně sdílí i experti OECD, podle nichž by v příštím roce mělo hospodářství Unie růst o 2,3 procenta; původně předpovídali růst pomalejší o 0,4 procentního bodu.

Pohonné hmoty

Pokud ceny ropy neporostou, pro Česko by to byla spíš příznivá zpráva.

Zaradují se řidiči, spotřeba by vzhledem ke stále rostoucí ekonomice dál rostla, a spokojen by tak byl i ministr financí. Výběr spotřební daně by mohl být vyšší než v případě zdražení benzinu, protože spotřební daň není dána procenty z konečné cenovky, ale pevnou sazbou za každý prodaný litr. Stát si tak bere z každého prodaného litru nafty 10,95 koruny a z každého prodaného litru benzinu 12,84 koruny.

K tomu je třeba přičíst 21procentní sazbu DPH, která při současných cenách činí kolem šesti korun. Takže z každého prodaného litru paliva dostává státní pokladna 17 až 19 korun. A takových litrů se za rok prodá kolem sedmi miliard. Očekávaný růst spotřeby by tak výrazně pomohl daňovému inkasu. Hodně špatnou zprávou by bylo zachování nízkých cen ropy pro země, které jsou na jejím vývozu závislé, což není případ Česka – ropu u nás těží a prodávají jen Moravské naftové doly, ale jejich produkce představuje sotva viditelnou část z roční potřeby českých rafinerií.

Konec roamingu

Telefonování, smskování i volání z evropské dovolené bude stejně výhodné jako z domova. Operátoři budou muset dle regulí Evropské unie poskytnout svým zákazníkům od poloviny roku v zahraničí služby za domácí ceny. Kdo tedy má neomezený tarif, ten bude moci volat zdarma. Pravidla však počítají s ročním limitem pro dny strávené v zahraničí, aby nedocházelo ke zneužívání roamingu, jakým je například nákup levné SIM karty v Bulharsku pro použití na dražších západoevropských trzích.

Bydlení v Česku

V roce 2016 vydaly úřady v Praze povolení pro výstavbu zhruba tisícovky bytů.

Dle Institutu plánování a rozvoje by přitom bylo vhodné každý rok jen v Praze uvést na trh 5500 až 6000 nových bytových jednotek. V uplynulém roce si nové bydlení pořídilo asi 6500 kupujících. Napřesrok nicméně úřady začnou povolovat více developerských projektů a lze očekávat, že se průměrná cena nových bytů sníží.

Čínská expanze

Čínská ekonomika by v příštím roce měla růst tempem kolem 6,5 procenta.

Zaznamená tak jen nepatrné zpomalení, protože loňské tempo růstu odhadují ekonomové na 6,7 procenta. Podmínkou dalšího růstu je, že se podaří dostat pod kontrolu přehřívající se realitní trh ve velkých městech a enormní zadlužení. Stejně tak nesmí říši středu zasáhnout zdražení surovin nebo obchodní válka, především s USA a EU.

Byznys s módou

Českým módním značkám se tento rok nevídaně dařilo. Po celé republice se otevřelo téměř deset nových obchodů s nabídkou lokálních značek. Ty se navíc nepodbízejí mainstreamovému vkusu, ale snaží se zákazníka vychovávat a poučit ho, jak je tuzemský trh bohatý na nadějné a úspěšné tvůrce. Vyhlídky na následující rok jsou tak více než nadějné: zatímco české firmy jako Blažek nebo Pietro Filipi míří na Východ, menší značky si podmaňují Západ – Paříž, Berlín nebo Chicago.