Nástupní mosty i nové toalety. Úpravy ruzyňského letiště budou do konce roku

PRAHA Rekonstrukce druhého terminálu pražského letiště by měla být hotová do konce letošního roku. Modernizace interiéru včetně přestavby stanoviště bezpečnostní kontroly by měla vyjít na zhruba 112 milionů korun.

Částka ještě není definitivní, letiště předpokládá, že se ji podaří snížit, dodala.

Kromě nového pracoviště pro pasovou a bezpečnostní kontrolu cestujících, které by mělo urychlit odbavování cestujících do zemí schengenského prostoru, počítá projekt s modernizací nástupních mostů, rekonstrukcí kanceláří v zázemí a s výstavbou nových toalet pro cestující.



Počet cestujících, kteří terminálem po dokončení prací budou moci každou hodinu projít, se zvýší o čtvrtinu na 2500.

Rekonstrukce, i když skromnější, se loni dočkal i první terminál Letiště Václava Havla, který je určen pro lety mimo evropský bezcelní prostor. V něm letiště za 22 milionů korun vytvořilo podle návrhu architektonického studia Chapman Taylor International nové pasažérské centrum a zmodernizovalo odpočinkové a komerční prostory.

Kromě modernizace obou terminálů plánuje pražské letiště do budoucna proměnu veřejného prostranství před budovami. Letiště si od nového návrhu slibuje více odpočinkových zón, přehlednější způsob parkování a přestup na hromadnou dopravu.

Pražské letiště podobně jako řada dalších evropských letišť zažívá v současnosti rychlý růst počtu cestujících. Během letošního prvního pololetí odbavilo 6,76 milionu cestujících, meziročně o 21 procent více. Růst čeká i po zbytek roku, celkově předpokládá, že odbaví patnáct milionů cestujících, což se blíží hranici kapacit letiště.



Ministerstvo financí proto letos na jaře oznámilo, že během deseti let plánuje na další rozšíření největšího českého letiště vynaložit 27 miliard korun.