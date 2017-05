Návrat ke včelaření? Slováci chovají nejvíce včelstev za 20 let

Včelstvo má většinou jednu královnu. Je však možné, že po nějaký čas jsou ve... | foto: Lidovky.cz

BRATISLAVA Slováci se v poslední době vracejí ke včelaření. Počty včelstev v zemi dosáhly maxima za posledních 20 let, byť stále výrazně zaostávají za stavem z 80. let minulého století. Vyplývá to z údajů slovenského ministerstva zemědělství, na jehož návrh kabinet premiéra Roberta Fica tento týden schválil nový balík finanční podpory pro včelaře. Země v produkci medu není soběstačná.

Loni bylo na pětimilionovém Slovensku registrovaných 17 859 včelařů, což oproti roku 2010 představuje nárůst o zhruba 14 procent. O šestinu v tomto období přibylo chovaných včelstev, kterých je nyní 291 540. Ještě v 80. letech Slováci měli ovšem zhruba 480 000 včelstev.

Navzdory rozšíření chovu včel v posledních letech není Slovensko ve výrobě medu soběstačné a na pokrytí domácí spotřeby chybí ročně několik tisíc tun tohoto produktu. V uplynulých zhruba deseti letech totiž spotřeba medu na Slovensku výrazně stoupla. Zatímco v roce 2003 dosáhla 0,4 kilogramu na obyvatele, předloni to bylo již 1,1 kilogramu. Stát v nejbližších třech letech podpoří slovenské včelaře částkou 1,2 milionu eur (32 milionů korun) a poskytování finančních pobídek zjednoduší a rozšíří. Dotace budou moci včelaři čerpat například na organizaci přednášek, nákup pomůcek či úlů. „Ačkoli počet včelstev je na Slovensku nejvyšší za posledních dvacet let a jsme jednou z mála zemí EU, ve kterých jejich počet roste, včelaři by o naši podporu neměli přijít. Musíme investovat i do zvýšení atraktivity včelařství pro mladé lidi. Průměrný věk včelařů je u nás totiž ještě vyšší než u zemědělců, až 60 let,“ uvedla slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná. Podporu rozvoje včelaření zahrnula slovenská vláda i do dříve schválených programů rozvoje zaostalých regionů země. Sdružení včelařů by tak měla dostat dotace kromě jiného na výrobu úlů, i na vybudování prostor k plnění, balení a skladování medu a jiných včelích produktů. Ekologičtí aktivisté na Slovensku v uplynulých měsících sesbírali více než 50 000 podpisů pod petici za zákaz používání postřiků, které škodí včelám. Z vyjádření Matečné vyplývá, že Slovensko zakáže aplikaci zmiňovaných pesticidů ve formě postřiků na zemědělské plodiny, nadále ale hodlá umožnit jejich používání k moření škůdců brambor a cukrové řepy.