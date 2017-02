Nechtěli mu dát hypotéku na chatu, neuvěříte, co se dělo dál

Advertorial

Přes 66 000 korun ušetřil finanční poradce Ján Šurik svému novému klientovi Petru Takáčovi. Dokázal mu sehnat hypotéku na chatku se zahradou v momentě, kdy mu úředníci ze všech bankovních domů pomoci nechtěli nebo neuměli a nabízeli mu jen spotřebitelský úvěr. U toho by ale neměl dvouprocentní úrok jako u hypotéky – sazba by se vyšplhala přes osm procent.



Chatku nedaleko vojenského prostoru Libavá, do které se Petr Takáč na první pohled zamiloval, koupil za 450 000 korun. Kvůli tomu, že nemá číslo popisné ani orientační, mu žádná banka nechtěla dát hypotéku a nabízely jen spotřebitelský úvěr s takovým úrokem, že by ve finále bance zaplatil na úrocích třetinu kupní ceny chaty.

Z ceny chatky si Petr Takáč potřeboval půjčit 90 procent. „Majitelé realitní kanceláře mi doporučili společnost Partners a takto jsem se setkal s Jánem Šurikem,“ popisuje okamžik, který ho zbavil problémů. Ján Šurik přiznává, že případ chatky Petra Takáče byl i pro něj jako zkušeného poradce zpočátku oříšek. Obvolával všechny finanční ústavy, ale nikde mu neuměli pomoci. Díky mnohaletým zkušenostem a znalosti metodiky jednotlivých bank se mu ale nakonec podařilo vše vyřešit a také dojednat hypotéku u banky.

„Nejdříve jsem v bankách slyšel neexistuje, nemůžeme, nevíme. Takhle to trvalo asi dva dny, než jsem tomu správnému úředníkovi vysvětlil, že mají v metodice napsáno, že pokud odhadce rozhodne o tom, že se jedná o vhodnou zástavu pro jejich banku, mohou klientovi hypotéku dát,“ vysvětluje Šurik, který u finančněporadenské společnosti Partners podniká již sedmým rokem.

„V Ostravě jsem navíc při jednání s bankovními úředníky neuspěl, musel jsem do jiného města,“ popisuje svou pouť. Podle Šurika je to u složitých případů téměř pravidlo, že v rámci hledání řešení musí obvolat několik poboček v rámci celé republiky. „Musím najít úředníka, který mi rozumí a vyslyší mě,“ prozrazuje částečně svůj recept s tím, že i při jednání s bankami je na jedné i druhé straně základem úspěchu zkušenost, délka praxe a také kontakty, které si finanční poradce vybuduje.

Díky zkušenostem poradce si může dnes Petr Takáč, který pracuje 25 let jako valcíř v Ostravě, dopřát se svou ženou a synem víkendy mimo město. Domek se zahradou se počátkem loňského roku rozhodl koupit hlavně kvůli nim. V Ostravě bydlí na panelovém sídlišti, stěhovat se kvůli práci nechtěl, ale o víkendech teď budou měnit město za přírodu. Domek je asi 50 kilometrů od Ostravy. Tu pravou chatku hledal asi tři měsíce, a když uviděl chatku v Čermné, byla to láska na první pohled. „Prodávali ji starší manželé, kteří už se nezvládali starat o zahrádku. Domek je bezvadně vybavený, navíc s krbem. Předchozí majitelé nám nechali veškeré vybavení. Přijel jsem jako první zájemce, následně se ale vyrojili další a musel jsem jednat rychle,“ líčí u kávy Petr Takáč.

Zahrádkaření a chalupaření budou teď jeho novými koníčky, budou mít své místo vedle squashe a komunální politiky. „Zatím jsem nasázel česnek, těším se na jaro. Nemůžu zalévat, tak budu sázet samorosty, o které se nemusím starat každý den,“ uvádí.



V rámci aktuálních splátek hypotéky nepřesahuje úrok hypotéky 1,9 %, u původně nabízeného spotřebitelského úvěru by to bylo více než osm procent. Na splátkách tak ušetří zhruba 3700 korun měsíčně, původně měl platit zhruba 5700 korun osm let. Nyní to je něco přes 2000 korun a peníze může posílat až po dobu 20 let. „Ušetřené peníze teď může investovat do podílových fondů nebo na svůj důchod,“ říká Ján Šurik, který pro své klienty vyřizuje zhruba osm až deset hypoték měsíčně.



S Petrem Takáčem plánují dále prohlubovat spolupráci v rámci osobních financí. Vytvořil mu zdarma finanční plán: „Domlouvali jsme pojištění chaty a jejího vybavení, úpravu životní pojištění celé rodiny a také investice do podílových fondů,“ uzavírá Ján Šurik.

Hodnocení ze strany poradce



Klientům je dnes často jedno, kolik ve finále zaplatí. Mají touhu a tu si chtějí splnit, je jim jedno, že úrok je 10 nebo 15 procent. Chtějí dům nebo auto. Nekorektním poradcům jde často jen o zisk, ale já se snažím, aby každý můj klient během let naší spolupráce bohatl. A to se mi daří.