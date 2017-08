Nejvyspělejší Rolls-Royce všech dob. Technika Phantoma VIII nemá obdoby

LONDÝN Špičkové modely značky Rolls-Royce jsou v automobilovém světě opravdu výjimečnými vozy. Důkazem toho je, že model Phantom sedmé generace vydržel na trhu dlouhých čtrnáct let. Teď značka představila generaci osmou. Vizuálně jde ve šlépějích předchůdce, má však zbrusu novou techniku, která mu opět zajistí dlouhověkost.

Aristokraté nemají, vlastně i z historických důvodů, rádi revoluce. Povětšinou totiž byly tyto namířeny proti nim nebo se jich zásadně dotkly. A tak ani aristokratická značka, jakou bezpochyby Rolls-Royce je, své zákazníky nechce šokovat žádnými revolučními kroky.



Nová, již osmá generace velkého luxusního modelu Phantom, tak proto na první pohled nevypadá dramaticky jinak než generace sedmá, kterou automobilka přestala vyrábět v závěru loňského roku.

Nový Phantom je tak na první pohled mohutný kus auta s typickými rysy největších modelů Rolls-Royce – obrovskou maskou chladiče z leštěné oceli, dlouhatánskou kapotou a širokým zadním sloupkem, který zajišťuje posádce na zadních sedadlech anonymitu.



Cenu nové generace svého špičkového modelu zatím Rolls-Royce neoznámil, lze však předpokládat, že se zásadně nebude lišit od předchozího provedení. To začínalo zhruba na devíti milionech korun. Horní hranice pak v podstatě neexistuje, záleží jen na tom, co za různé individuální úpravy si zákazník vymyslí.



Rolls-Royce rád nazývá model Phantom „nejlepším autem světa“ a už jen z této logiky věci nemohlo v nové generaci přijít mnoho změn – když je něco nejlepší, jen obtížně se to vylepšuje.

Design přesto doznal změn, které dávají tradičnímu vozu mírně modernější nádech. Příď se přece jen trochu podrobila zákonům aerodynamiky a je teď uhlazenější a oblejší, aby ji mohl vzduch lépe obtékat.



Ale nenechme se mýlit, ona chrámová maska je teď vytažena výše než u předchozí generace, takže slavná soška Spirit of Ecstasy na jejím vrcholu je více na odiv. Boční silueta se zase dočkala zvýraznění klesající linie, která je dalším ze znaků Phantomu. Auto tak působí dynamičtějším dojmem, přitom neztratilo nic na mohutnosti a majestátu. Pořád je to ohromující „kus auta“.

Ticho a luxus

Interiér je pořád spíše luxusním obývacím pokojem, než kabinou vozu. Samozřejmostí jsou modernější displeje, infotainment pochází ze špičkových BMW – německá automobilka Rolls-Royce vlastní.



Přístrojový štít ale zůstal tradiční, s klasickými „budíky“ s ručičkami a ne dnes tak moderním OLED displejem. Otáčkoměr chybí, namísto něj je tu pro Rolls-Royce typický ukazatel rezervy výkonu.



VIDEO: Podívejte se na nový Rolls Royce Phantom Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zajímavou novinkou interiéru je takzvaná galerie – prosklené místo na palubní desce, pro které si může majitel nechat vyrobit umělecké dílo na míru. Rolls-Royce bude zákazníkům nabízet možnost vybavit toto místo dílem od některého ze spolupracujících autorů, ale budoucí majitel si samozřejmě může domluvit „výbavu“ od kteréhokoli světového umělce.

Z toho je jasné, že Phantom je nadále vůz, který chce svého majitele hýčkat a dovolí mu se maximálně ponořit do nerušeného světa luxusu. Kvůli tomu mimochodem Rolls-Royce ještě vylepšil odhlučnění vozu, ticho na palubě má být až neuvěřitelné.



Tlumících hmot je tu více než 130 kilogramů a jen skla mají šestimilimetrovou hluk tlumící vrstvu.

Nejvyspělejší Rolls-Royce

K hlavním změnám ovšem u Phantomu došlo pod tímto luxusním kabátem. Auto stojí na zbrusu nové hliníkové platformě nazvané „Architecture of Luxury“. Ta je určena výhradně pro vozy Rolls-Royce a značka ji použije i pro své budoucí modely, v blízké budoucnosti například pro SUV skrývající se dnes pod označením Project Cullinan.



Zajímavé je, že se Rolls-Royce vydal cestou hliníkového prostorového rámu, karoserie tedy není samonosná, jak dnes bývá obvyklé. Automobilka se chlubí, že díky tomuto řešení je karoserie novinky asi o 30 procent tužší než u předchůdce, což přispívá k vynikajícímu komfortu. Auto bude nejspíš i lehčí než předchůdce, ale na to se u Rollse moc nehraje.

Důležité je, že komfort zvyšují ještě další nová technická kouzla platformy. Zadní náprava dostala systém aktivního řízení, takže je auto obratnější v zatáčkách a stabilnější ve vysokých rychlostech (jestli vůbec vylepšení stability Phantom potřeboval). A jízdní komfort, který značka přirovnává k letu na létajícím koberci, zlepšuje nová špičková elektronika: kamera vpředu čte povrch silnice a pomáhá připravovat jednotlivá kola a části jejich odpružení na nerovnosti, ke kterým se auto blíží.



Tato funkce se jmenuje „vlajkonoš“ a odkazuje na muže s praporkem, kteří museli před auty kráčet v dobách samotného počátku automobilismu. Funguje do rychlosti 100 km/h, pak už musí vyspělý vzduchový podvozek zvládat filtrování nerovností bez této nápovědy z budoucnosti.

V duchu nové doby musel být upraven i motor. Samozřejmě jde nadále o dvanáctiválec s tradičním objemem 6,75 litru. Na rozdíl od předchozí generace dostal motor dvojité přeplňování (předchozí Phantom měl atmosférický agregát), to mu ale dodává spoustu síly už od nízkých otáček.



Točivý moment tak vrcholí ohromující hodnotou 900 Nm již v 1 700 otáčkách za minutu, maximem výkonu je pak hodnota 420 kW. Jak rychle motor ve spojení s osmistupňovou sametově řadící automatickou převodovkou vůz rozpohybuje Rolls-Royce neudává, ale pomalý Phantom rozhodně nebude.

Převodovce v řazení pomáhá GPS (auto tak ví, kdy přijdou zatáčky), přední světlomety mají LED technologii, auto dostalo systém nočního vidění nebo veškeré moderní asistenční systémy. Díky elektronice od BMW by tohle mohlo být téměř samořiditelné auto, ale to na druhou stranu zatím není to, co by zájemci o aristokratický vůz vyhledávali – spolehlivý řidič schopný řešit nenadálé situace je pro ně důležitější.



I přesto všechno je nový Phantom technicky nejvyspělejší Rolls-Royce všech dob a v jeho kategorii nemá tato technika obdoby. Jen to Phantom umně skrývá.