Německo obviňuje Fiat z manipulací s emisemi, ministr požaduje svolání modelů

“Fiat doposud odmítal spolupracovat na vyjasnění této záležitosti,“ řekl listu Dobrindt. Evropská komise by podle ministra měla zajistit, že budou svolány automobily značky Fiat Chrysler vybavené systémem pro manipulaci s emisemi.

Dobrindt si za svá slova vysloužil z Itálie kritiku. „Požadavek Berlína je zcela nepřípustný,“ prohlásil podle agentury ANSA italský ministr dopravy Graziano Delrio. Dodal, že Itálie souhlasila s přezkoumáním této kauzy Bruselem, protože nemá co skrývat. Italský ministr hospodářského rozvoje Carlo Calenda pak Berlínu doporučil, aby se raději staral o německou automobilku Volkswagen. Ta se již předloni přiznala k manipulaci s testy emisí.



Německý list WirtschaftsWoche začátkem září uvedl, že německé ministerstvo dopravy automobilku Fiat Chrysler obvinilo z využívání nepřípustného systému pro manipulaci s emisemi naftových motorů. Ministerstvo podle listu koncem loňského srpna zaslalo dopis s tímto obviněním Evropské komisi. Ta v pátek uvedla, že opakovaně žádala italské úřady o co nejrychlejší objasnění situace.



Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek skupinu Fiat Chrysler obvinila z používání softwaru, který umožnil obejít normy pro emise oxidů dusíku u zhruba 104.000 jejích naftových aut. Firma ale tvrzení úřadu o nelegálnosti tohoto softwaru odmítla.



Automobilové emise se dostaly do centra pozornosti, když německý koncern Volkswagen v září 2015 přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto. V Evropské unii musí Volkswagen v důsledku této kauzy svolat k úpravě zhruba 8,5 milionu aut.