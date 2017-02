Nenechal peníze nečinně ležet v bance. IT manažer teď bez námahy vydělává

Advertorial

Třicetiletý Daniel Urminský je top manažerem v oblasti informačních a komunikačních technologiích, má náročnou profesi, vede tým lidí. Kvůli nedostatku času si rád nechá dobře poradit v oblastech, kterými se sám nezabývá. Proto začal spolupracovat s Ondřejem Hatlapatkou z finančně poradenské společnosti Partners.

„Dříve jsem poradcům moc nevěřil, neměl jsem s nimi dobrou zkušenost, s posledním jsem se nerozešel v dobrém a snažil jsem se starat o své peníze raději sám,“ vypráví Urminský. To bylo do doby než se do bytového domu, kde žije, nastěhovala rodina poradce Ondřeje Hatlapatky. Nejprve se seznámily jejich manželky, protože se obě starají o malé děti, pak i oba tatínkové.

„Nejdřív jsem si myslel, že se s ním vůbec nebudu bavit, v tu dobu jsem ale řešil koupi auta a zmínil jsem se před ním, že řeším možnost úvěru, protože jsem ho nechtěl platit hotově,“ vykládá Urminský s tím, že celému rozhovoru nepřikládal žádnou váhu.

„Ondra ale přišel s nabídkou tak nízkého úroku, že se to nedalo odmítnout. A tím začala naše spolupráce,“ vypráví Urminský s tím, že jeho nový soused byl ochotný přijít za ním řešit jeho finanční záležitosti do práce, dokázal přivést i úředníka z banky, aby šetřil jeho čas. Poslední detaily ladili často večer, když už neměl pracovní shon. „Pochopil jsem, že Partners funguje i z druhé strany. Říkávám, že Ondra je tak trochu jiný finanční poradce,“ směje se s tím, že mu jeho nový poradce pomohl hlavně se zhodnocováním jeho peněz.

Po dalších pozitivních zkušenostech převzal nový poradce od Daniela Urminského celé portfolio jeho investic a pojištění, od běžného účtu po hypotéku a připravil mu finanční plán, který jeho peníze co nejlépe využil. „Věděl jsem, že mi na účtu zůstávají peníze, které nepotřebuji, a chtěl jsem je někam výhodně investovat. Navíc jsem potřeboval vyřešit pojištění rodiny, pokud by se se mnou něco stalo,“ zmiňuje.

„Chtěl jsem vytvořit systém, ve kterém se mé investice budou vhodně doplňovat. Snažil jsem se sám o to, aby mi vložené peníze přinášely maximální užitek v krátkodobějším a dlouhodobějším horizontu. Ondrovi se to nakonec podařilo,“ říká Urminský.

„Můj cíl nebyl zázračně zbohatnout, což při tomto typu investic ani není možné, ale spíše si vytvořit dlouhodobou hmotnou rezervu, která se kumuluje. Nechtěl jsem nechávat peníze na běžném účtu, kde nic nevydělávají,“ dodává.

Navíc se mu podle vlastních slov líbilo, že jeho nový finanční poradce hned nepomluvil všechny předchozí kroky svých předchůdců. Dokázal do stávajícího systému efektivně zasáhnout a celé portfolio doladit.

„Pro mě je důležité klienta postavit na začátek startovní čáry a vysvětlit mu, co se bude dít na trati a ne, jen vysvětlit co je na začátku a co bude pravděpodobně na konci,“ popisuje svou práci Ondřej Hatlapatka s tím, že pro klienta je důležité především to, jak se bude s penězi nakládat během jeho života, za jakých okolností k nim bude mít přístup.

S Danielem Urminským posílají měsíčně stanovenou částku na investiční účet, který mají jako „sběrný“. Na tomto účtu se mírně zhodnocuje jednorázová částka peněz, kterými klient taktéž disponoval, a postupně se rozpouští do dlouhodobějších investic spolu s průběžně ušetřenými prostředky. „Využíváme několik aktivně řízených fondů. Portfolio máme diverzifikované mezi akcie z různých oborů, dluhopisy atd. Máme tam slušnou míru jistoty, že když se nějaké investici nebude dařit, jiný ztráty vykryje,“ vysvětluje Hatlapatka s tím, že důležitá je pravidelná investice, která klientovi umožňuje využít ve svůj prospěch i propady na trhu. Když nechá peníze pracovat dost dlouho, tak může na jednu korunu vložených peněz připadat i víc než koruna nakumulovaného výnosu.

„Vytvořili jsme systém valící se sněhové koule, takže kdybychom teď ukončili spolupráci a klient už nikdy nic neudělal, tak bude dále vydělávat,“ dodává Hatlapatka.

Rozhodli se také vyměnit garanci stavebního spoření za podílové fondy, které dávají šanci na vyšší výnos a pro klienta, který se chystá na penzi za 30 let, tím pádem i větší smysl; zároveň jsou ale pro případ potřeby kdykoliv dostupné.

Dnes za Daniela Urminského řeší veškeré finanční operace, dokonce mu i vyřizuje poštu, která se týká jeho financí. „Jsem dost pečlivý, upřednostňuji mít nad věcmi kontrolu. Netušil jsem ale, jak mi bude taková spolupráce vyhovovat. V práci mi rostou zodpovědnosti, nemám už příliš času, a proto jsem rád, že mi Ondra dělá takovou finanční asistentku,“ směje se. „Beru ho jako přidanou hodnotu, jsem s ním velice spokojený a důvěřuji mu,“ dodává vážně.

Společně mají v plánu dokončit téma investic, upravit smlouvu týkající se životního pojištění a také zjistit možnosti týkající se hypotéky na opravu bytu, kde Daniel bydlí s manželkou a dvěma malými dětmi. „Bydlíme sice v novém bytě, ale neměli jsme možnost domluvit se na jeho podobě. Úplně se nám například nelíbí koupelna,“ zmiňuje s tím, že s rodinou uvažují o stavebních úpravách. Částečně by chtěl celou operaci řešit hypotékou, do jaké míry ale záleží na možnostech, které mu představí Ondřej Hatlapatka.

„Chci, aby lidé považovali moje služby za flexibilní, erudované a výhodné, navíc v časech, které jim vyhovují. Ve finančních institucích proto spolupracuji s lidmi, kteří dokáží pro mé klienty vyjednat zajímavé podmínky,“ vysvětluje své motivy Hatlapatka.

Hodnocení ze strany poradce

Na začátku byl Daniel Urminský nedůvěřivý. Dělal jsem ale vše pro to, aby pochopil, že kvalitní finanční poradenství mu ušetří čas, co ve financích potřebuje, to mu zařídím. Mám více bonitních klientů, kteří se mnou takto spolupracují, vše funguje rychleji a efektivně. Klienti mě respektují a důvěřují mi. To je pro mou práci velmi důležité. Investování bývá běh na delší trať, klienti dobré rady ocení až po několika letech. Daniel Urminský si to ale uvědomuje, a proto naše spolupráce dobře funguje.