Netflixu se investice do nových filmů vyplácí. Sázka na původnost a rozmanitost také

Los Angeles Když byla před 20 lety založena zásilková videopůjčovna Netflix, internet ještě nebyl příliš rozvinutý, v kurzu bylo sledování filmů na DVD a málo lidí si dokázalo představit, že si časem budou pouštět seriály a filmy raději na počítači, v tabletu nebo dokonce v mobilu. Netflix se mezitím proměnil v hollywoodskou instituci, která seriály a filmy sama vyrábí a zároveň se stala synonymem pro online videopůjčovnu.

Netflix nyní působí poskytovatel filmů na 190 trzích světa včetně České republiky a nedávno se pochlubil 104 miliony předplatitelů, což je o čtvrtinu více než loni a čtyřikrát více než před pěti lety. Experti však varují, že služba je rozkročena příliš doširoka, což může její další vývoj přibrzdit.

Investice do nových filmů se zatím vyplácí

Investice do nových seriálů a filmů se firmě zatím vyplácí a daří se jí oslovovat diváky, kteří už nejsou ochotni přizpůsobovat trávení svého volného času programovému diktátu televizních stanic.

Je to „odměna za to, že vyrábíme skvělý obsah“, pochvaloval si poslední výsledky firmy její šéf Reed Hastings. Společnost oznámila, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku získala dalších 5,2 milionu předplatitelů, většinou mimo Spojené státy. Neameričané tak už tvoří zhruba polovinu netflixové komunity.

Firma si za zmíněné období připsala zisk 65,6 milionu dolarů, což znamená nárůst o 60 procent oproti stejnému období minulého roku a také příslib, že bude dost peněz na investice do dalších původních filmových projektů. Cílem Netflixu je, aby tvořily polovinu jeho nabídky a letos do své vlastní tvorby investuje šest miliard dolarů. V příštím roce to má být o další miliardu víc.

Dům z karet nebo The Crown

Mezi nejznámější původní počiny firmy Netflix patří politický seriál Dům z Karet, historický The Crown, fantasy Stranger Things, ale také teenagerský 13 Reasons Why (13 důvodů proč), který letos vyvolal kontroverzní reakce, protože svým příběhem o sebevraždě dospívající dívky je podle některých kritiků návodný.

Mezi oceňované tituly patří také seriál Orange Is the New Black z prostředí ženské věznice nebo komediální série Master of None o třicátníkovi, který žije v New Yorku, snaží se prorazit jako herec.

Vkus mladších diváků se Netflix pokusil kultivovat také filmy jako je jihokorejský snímek Okja, jenž vypráví o dívce žijící s velkým prasátkem a letos sklidil ovace i na filmovém festivalu v Cannes.

Netflix postrádá jasnou identitu ve snaze být vším, napsal The Washington Post

Vytváření původního obsahu je pro Netflix zásadní v soupeření s konkurencí, mezi kterou lze počítat streamovací služby internetového obchodního domu Amazon i portál YouTube, stejně jako internetová televize Hulu nebo placené kabelové televize FX a HBO.

Jak ale poznamenal deník The Washington Post, Netflix postrádá jasnou identitu ve snaze být vším. Na jedné straně je schopen vyrábět prestižní dramata, která sklízejí skvělé kritiky a spoustu nominací na televizní ceny Emmy, ale na druhou stranu produkuje tituly, jako jsou „zběsilá“ letní rodinná krimi sága Ozark nebo už zmíněný 13 Reasons Why, které si podle respektovaného listu měly ještě nějaký čas pobýt ve vývojovém inkubátoru.

„V tuto chvíli si Netflix stojí za heslem více je více,“ konstatoval washingtonský list. Nyní má Netflix na kontě více než 200 původních seriálů, talk show či kulinářských show. Netflix jenom na příští rok chystá také 50 reality show.

Nyní pracuje na tom, aby do svých služeb získal prakticky každého stand-up komika v USA. Od příštího roku bude mít na Netflixu svou konverzačních show moderátorská legenda David Letterman, která v roce 2015 opustila televizi CBS. Rovněž tvůrce animovaných seriálů Simpsonovi a Futurama Matt Groening nově pracuje pro Netflix, konkrétně na seriálu Disenchantment. Slavný režisér Martin Scorsese pak pro streamovací službu natáčí akční kriminálku The Irishman s Robertem De Nirem a Al Pacinem v hlavních rolích.

Netflix je dokonce ochoten se - přes své rostoucí tržby - v zájmu investic do nových původních projektů zadlužovat. Dosud nashromáždil přes 20,5 miliardy dolarů dluhů.

Někteří experti varují, že údajná bublina kolem Netflixu může splasknout, pokud se firmě nebude dařit vyrábět dostatek vysoce oblíbených seriálů, jimiž by vábila nové předplatitele. „Nikdo nezůstane dominantním hráčem navěky,“ řekl listu Los Angeles Times Mike Vorhaus, šéf poradenské firmy Magid Advisors působící v mediální a digitální branži. „Myslím, že budou potřebovat určitou dávku štěstí, aby nezabředli do dluhů v nejhorší fázi zpomalení růstu,“ varoval Vorhaus.