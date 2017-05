Nevěřte mýtu, že špína chrání lak. Jarní myčka autu jen prospěje

Ve střední Evropě dostává auto na silnicích nejvíce zabrat v zimě. Střídání teplot, špína a především sůl má zásadní vliv na životnost některých částí vozu. Zanedbaná údržba se vrátí v účtech za výměnu některých součástek, především na podvozku.

Pokud jste auto pravidelně nečistili v průběhu celé zimy, je jarní spláchnutí soli a špíny pro životnost zásadní. Existují čtyři varianty, jak to provést. Nejlevnější možností je umytí na zahradě či před domem hadicí, houbou a kýblem s vodou. Jenže to není příliš účinné, především směrem k podvozku auta. A leckde je to i zakázané.

Poměrně levnou variantou je opláchnutí vysokotlakým čističem (lidově známý jako wap, což je ale jen jedna značka na trhu – pozn. red.) v jedné z mnoha samoobslužných mycích stanic. To je ale jen nejnutnější údržba.

Další variantou je zakoupení mycího programu u čerpací stanice a následné projetí automatickou myčkou. Je to rychlé, pohodlné a relativně levné. U těch nejlevnějších variant je ale třeba některé části vozu ještě dočistit.

Nejnákladnější variantou je pak ruční mytí. V současnosti je to velmi rozšířený způsob, a to i přes vyšší cenu služby. Ruční myčky se v poslední době těší velké oblibě, a proto jich stále přibývá. Díky konkurenci ceny klesají, a tak jejich služeb dnes využívají zákazníci se všemi typy a kategoriemi automobilů.

Mimochodem, jsou velmi oblíbené u žen, které se často bojí vjezdu do úzkého prostoru myček. Hlavní předností ručního mytí je šetrnost k laku a mnohonásobně kvalitnější provedení práce.

V ručních myčkách vám umyjí nejenom vnější části karoserie, ale i místa, která se bez otevření dveří a dalších částí karoserie vyčistit nedají. Například vnitřní prahy, kam se špína dostane mezerou pod dveřmi. Velkou výhodou ručních myček je možnost nechat auto navoskovat. Zde se vyplatí zaplatit vyšší částku, protože tuhý vosk zaručí mnohem vyšší ochranu laku než tekutý, který je nabízený v automatických myčkách.

Tvrdý vosk dokáže lak ochránit několik měsíců, v létě třeba proti UV záření a částečně i proti odlétajícím kamínkům. Z mnoha zahraničních i tuzemských testů vyplývá, že pokud budete pravidelně jezdit do ruční myčky, vydrží lesk a životnost laku déle než při pravidelném navštěvování klasických myček.

Pokud zvolíte automatickou myčku, můžete si vybrat mezi portálovou, to je taková, kam vjedete a portál s kartáči jezdí přes auto, nebo myčkou, kde je auto taženo vodicí kolejnicí a projíždí sestavou kartáčů. Výsledek je obvykle podobný. Pokud jsou u myčky fronty, druhá varianta zvládá větší nápor rychleji. Existují i bezkontaktní (ultrazvukové) myčky, ale těch je zatím jen několik.

Než pojedete do kartáčové myčky, je dobré ověřit stáří a kvalitu kartáčů – nesmějí být roztřepené a je určitě lepší variantou, pokud budou pěnové či textilní, protože jsou mnohem šetrnější k laku.

Postupem času se při pravidelných návštěvách klasických myček nevyhnete vlasovým škrábancům. Ty ale není problém nechat po pár letech rozleštit.

Dříve neměla auta z výroby dostatečně tvrdý lak, a tak se doporučovalo s novým autem zajet do myčky až po několika měsících, kdy lak dozrál. Dnešní moderní laky jsou však již dostatečně tvrdé a vjezd do myčky jim v přiměřené míře neuškodí. Toto pravidlo ale ve většině případů neplatí u opravovaných částí vozu a je dobré se zeptat lakýrníka, zda do myčky můžete, či ne.

Vůz si myji sám

Pokud se už rozhodnete mýt si auto sami, využijte k tomu míst pro to určených, případně využijte mycích prostředků, které jsou lehce odbouratelné, a určitě se vyvarujte mytí automobilu u řeky či rybníka.

Pokud se chceme zbavit špíny – o to víc po zimě –, je důležitý tlak vody. Mýt auto pomocí zahradní hadice je neúčinné. Hadice nevytvoří ani s nástavci potřebný tlak pro dostatečné spláchnutí nečistot. Řešením je proto vysokotlaký čistič. Na trhu je velké množství těchto přístrojů.

Ty základní a nejlevnější nejsou moc vhodné, ale čističe střední třídy již požadavkům vyhoví. Jejich ceny začínají zhruba na 4000 korunách, pro mytí auta se vám budou hodit některé nástavce, které nejsou vždy v ceně setu.

Postup správného mytí je následující: než budete lak drhnout houbou či mycí rukavicí, důkladně ho spláchněte „wapkou“ od těch nejhorších nečistot. Následně na celé auto naneste pomocí houby šampon. Při každém mytí je třeba dbát na čistotu houby, mycí rukavice i jiných hadříků, kterými se dotknete laku. Jinak si lak poškrábete a ten postupně degraduje.

Po nanesení šamponu opět celý vůz opláchněte tlakovým čističem. Pak je třeba vůz vysušit. K sušení zvolte speciální utěrky, a pozor, opět čisté.

Nakonec přijde voskování

Po důkladném osušení je možné začít s voskováním. Určitě vůz nevoskujte při nízkých teplotách ani na přímém slunci. Tuhý vosk naneste pomocí houbičky k tomu určené. Rozhodně se nedoporučují alternativy ve stylu houbičky na nádobí, i ta může lak nepříjemně poničit. Po setření zaschlého vosku je pak auto naleštěné a ochráněné.

Nakonec přijde na řadu péče o interiér. To ale pomocí žádného automatu udělat nelze. Dobrým pomocníkem bývá vysavač u čerpací stanice, za který zaplatíte pár desetikorun. K očištění oken či palubní desky a dalších dílů pak dobře poslouží speciálně k tomu určené vlhčené ubrousky.

Pokud potřebujete vyčistit interiér důkladněji, je dobré vůz svěřit odborníkům z ručních myček. V případě zašpiněných sedadel je dobré si připlatit za hloubkové čištění interiéru. Není to úplně levné, na druhou stranu se provádí jen jednou za čas. Cena takového programu se pohybuje kolem 1500 korun.