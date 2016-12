Nevhodné vánoční dárky je u řady obchodníků možné vrátit do půlky ledna

Vrácené zboží obchodníci prodávají se slevou, zájem je velký. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci.



V Datartu je možné nevhodné dárky vrátit do 6. ledna. „Na přání zákazníků jsme lhůtu letos prodloužili. Ihned v prodejně vyměníme nevhodný dárek za jiné zboží, dárkovou kartu či vrátíme peníze,“ uvedla mluvčí Iva Pavlousková. Služba platí pro nákupy od 1. do 24. prosince. Rozbalené dárky řetězec prodává se slevou až 30 procent nebo je nabízí v aukcích.

V Albertu mohou zákazníci do čtrnácti dnů od zakoupení zboží nevhodné dárky vrátit bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno v původním a neporušeném balení společně s účtenkou. Nevztahuje se to ale na produkty, které není možné vrátit z hygienických nebo morálních důvodů. „Do této kategorie patří například spodní prádlo, holicí či depilační strojky, dálniční známky, SIM karty, knihy, CD nebo DVD nosiče a další,“ uvedla mluvčí Barbora Vanko.



Zákazníci e-shopu Alza.cz, kteří využili v prosinci službu Výměna nevhodného dárku, mohou takové zboží vrátit až do 13. ledna. Pokud je ale vrácené zboží rozbalené, obchod si účtuje manipulační poplatek ve výši deset procent z kupní ceny. Nevhodné dárky se vrací zpět do prodeje. „O vrácené dárky je v povánočních výprodejích obrovský zájem, mezi vrácenými dárky se objevují i atraktivní produkty, které byly před Vánoci vyprodány,“ uvedla mluvčí Šárka Jakoubková.

Podle mluvčího řetězce Tesco Václava Koukolíčka je ale množství vrácených dárků zanedbatelné. „Je to i z toho důvodu, že se stále častěji jako dárek dává hotovost nebo peněžní poukázky a lidé si tak vybírají sami to, co chtějí,“ dodal mluvčí.

Na CZC.cz či Mall.cz je možné zakoupené dárky, které se nesetkaly se zájmem

obdarovaného, vrátit do 13. ledna. „Pro naše zákazníky jsme 1. listopadu spustili službu, díky které během vánočních nákupů nemuseli mít obavy, že by například při nakupování oblečení nevybrali správnou velikost. Oblečení se totiž u nás právě z tohoto důvodu vrací nejvíce,“ dodal mluvčí Mall.cz Jan Řezáč.

„Zákazníci mohou zboží vracet bez vysvětlení v kterémkoli našem hypermarketu do 30 dnů od jeho zakoupení. Sami se pak rozhodnou, zda chtějí zpátky peníze nebo si zboží vymění za něco jiného,“ potvrdila Pavla Hobíková z Globusu.

V ČR platí, že od kupní smlouvy na zboží zakoupené přes internet lze podle zákona odstoupit bez uvedení důvodů a jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Možnosti vrácení nevhodných dárků po Vánocích nabízejí obchodníci nad rámec zákona.