Nezvyklé léto: benzinky před prázdninami zlevňují v Česku i v cizině

Přitom téměř s železnou pravidelností platilo, že každoročně se začátkem motoristické sezony paliva vzhledem k rostoucímu odbytu zdražovala a k poklesu ceny docházelo opět až na podzim. Letos je všechno jinak.

Ropa zlevňuje, protože světové zásoby jsou obrovské, závazek snížení těžby, který si daly od letoška země kartelu OPEC, vyrovnává vysoké tempo těžby v Americe, a to vše tlačí cenu dolů. Av Česku nyní navíc pomáhá posilující koruna, takže velkoobchodní ceny benzinu a nafty, které se přepočítávají z rotterdamské burzy v dolarech, jsou u nás ještě nižší.

Aktuálně platí řidiči v průměru u většiny benzinek a podle databáze společnosti CCS 29,91 koruny za benzin a 28,82 za naftu. U nejlevnějších pump je potěší dokonce cena na úrovni 27,50 koruny za benzin a 25,90 za diesel.

V nejbližším týdnu bude benzin a nafta podle ekonoma společnosti Finlord Borise Tomčiaka dál zlevňovat, zhruba až o 20 haléřů v průměru. „Výhled na léto je pro motoristy příznivý. Ceny pohonných hmot by měly zůstat nízko – momentálně jsou nejnižší od prosince – a minimálně do konce června budou benzin i nafta zlevňovat,“ vypočítává Tomčiak.



Platí to i pro další země Evropy, jelikož celý kontinent vychází ze stejných cen pohonných hmot na burze v Rotterdamu a jednotlivé státy se liší jen mírou zdanění, která se však často nemění.

Takže například v Německu vyjde v přepočtu litr Naturalu 95 (Super 95) aktuálně v průměru na 35,60 koruny, což je o 1,60 koruny méně než na začátku června. O 1,70 koruny zlevnil za uplynulý měsíc litr benzinu na Slovensku, o 1,20 v Chorvatsku a podobně. Ve všech těchto zemích je tankování dražší než u nás, respektive je dražší ve většině zemí.

Česko je v Evropské unii jedním z nejlevnějších států. Příznivější ceny jsou jen v Polsku, Bulharsku a Maďarsku. Naopak nejdražší palivo – kolem 40 korun za litr – mají země jako Itálie, Velká Británie, Portugalsko nebo Švédsko.

Katar je riziko. Ale malé

Analytici se shodují, že příznivá cena ropy, a tím i pohonných hmot by měla vydržet nejen přes celé léto, ale bez výraznějších výkyvů možná až do konce roku.



Na dohled je zatím jen jediné riziko, které by mohlo ropu výrazně zdražit – vyhrocená situace mezi Katarem a několika okolními arabskými státy, které vůči malému sousedovi zavedly sankce kvůli podezření z podpory teroristických skupin.

Katar nepatří k největším těžařům, kteří ovlivňují světovou produkci ropy. V žebříčku denně vytěžených barelů mu patří 17. místo za Norskem a Kazachstánem. Pokud by se nicméně vyhrotila situace, v krajním případě až ve válečný konflikt, ropa by zřejmě reagovala.

Podle lidí z branže by ale zřejmě nešlo o výrazné zdražení. „Ve světě je dlouhodobý přebytek ropy a Katar navíc není zásadní producent. I kdyby byly jeho zdroje vyřazené, zásadně by to světovou bilanci neohrozilo. Ropu by ale výrazně zdražilo, kdyby se do vyhrocení konfliktu zapojil Írán,“ připomíná analytik ČSOB Petr Báča.

Podle experta České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václava Louly by ani tak zdražení ropy nemuselo být extrémní. Z nynějších 46 dolarů možná k 60 nebo 65 dolarům. Což by představovalo podle některých analýz zdražení benzinu přibližně o korunu až dvě.

A cenu kolem 31 korun platili řidiči v Česku naposledy začátkem letoška. Ani Loula ale nepředpokládá, že by k takovému vyhrocení situace kolem Kataru reálně došlo.

„Ropa se tak podle mne přes léto může pohybovat od 50 dolarů až k 55 dolarům. Země OPEC sice snížily objem těžby, ale Nigérie a Libye mají výjimku a těžbu naopak hodně zvyšují. Kromě toho Spojené státy těží velké a stále větší množství, navíc má celý svět velké zásoby. To vše nahrává motoristům,“ říká Loula.

Nejdražší pohonné hmoty tankovali řidiči v dubnu 2012, kdy cena ropy kulminovala na 130 dolarech a české pumpy prodávaly litr benzinu v průměru za 38 korun a některé u dálnic bezmála za 40 korun.