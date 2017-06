Nocleh ve Varech? Za stovku i tisíce. Vyplatí se plánovat dopředu

Sehnat v Karlových Varech během festivalu ubytování na poslední chvíli rozhodně není snadné a letos je situace ještě komplikovanější. Volné dny totiž vyšly „ideálně“, a do Varů si tak cestu dopředu naplánovalo více lidí než v jiné roky.

Last minute nocleh je tak buď drahý, nebo je třeba se smířit s dojížděním z okolí, spaním ve stanu v kempu nebo v provizorně zřízené ubytovně ve škole. Ta je sice v lepším stavu než dříve, neboť v předchozích letech podstoupila rekonstrukci, ale pořád musí návštěvník spát na karimatce ve spacáku. Alespoň tam neprší.

Autem raději ne

Zatímco hotely jsou opravdu drahé (cena za noc se pohybuje v řádu tisíců korun), pro skromnější návštěvníky je přeci jen finanční náročnost mnohem menší. V tradičním stanovém městečku se platí 95 korun za osobu a noc, za přespání na podlaze školy 130 korun za noc a ubytovaní navíc mají možnost parkovat za 70 korun na den.

Mimochodem, kdo přijede do Karlových Varů autem, musí si při parkování dát pozor: leckde jsou parkovací automaty nebo rezidentní zóny, v centru dění je samozřejmě parkovacích míst velmi omezené množství.

SMS soutěž o vstupenky

Pokud jde o vstupenky, není jejich získání na poslední chvíli zase takový problém. U většiny lístků se totiž spouští rezervace ráno v sedm hodin den předem, takže mají všichni stejnou šanci. Rezervovat lístky lze na pokladnách, pomocí SMS nebo nově i přes mobilní aplikaci, kde se ale fakticky soutěží s posíláním textových zpráv. Ony rezervace přes zprávy nebo aplikaci jsou otázkou několika sekund a krátce po spuštění, doslova během minuty po sedmé, bývají všechna místa obsazena.

Vstupenky se rezervují na festival passy: jednodenní stojí 250 korun, třídenní 600, pětidenní 850 a na celý festival 1200 korun. Každý den platnosti passu lze rezervovat až tři vstupenky. Ty lze zakoupit i samostatně, stojí 80 korun a musíte mít štěstí, aby byly ještě k dispozici. Nevyzvednuté lístky se uvolní hodinu před představením do prodeje.

Pro návštěvníky s passy pak ještě existuje možnost vzít si jakoukoli vstupenku z last minute pokladny nebo zkusit vystát frontu do sálu. Větší šance uspět je ve velkých sálech a v odlehlejších kinech. Volná kapacita se zobrazuje jen na monitorech u centrálních pokladen přímo v hotelu Thermal a v jeho okolí.

Lepší situace je pak mimo volné dny 5. a 6. července a úvodní víkend, kdy se konají zahajovací party.

Pozor na váhu jídla

Situace ohledně jídla je již několik let v podstatě neměnná. Stánky před Thermalem nabízejí přehlídku festivalového jídla za festivalové ceny. Pozor na to, že cena halušek a dalších pokrmů je uváděna na 100 gramů, ač to nemusí být na první pohled zřejmé.

Gastronomická stálice je Bageterie Boulevard, která nabízí běžný fast food za standardní cenu, sázkou na jistotu restaurace Kolkovna v nově opraveném Národním domě. Naproti se pak nachází vyhlášená nová burgrárna a vedle Republica Coffee, kavárna jako ta pražská s cenami hlavního města.

Obecnou potíží karlovarského festivalu je, že minimálně v době jeho konání si většina restaurací účtuje vyšší ceny a ne vždy za ně nabízí odpovídající kvalitu.

Z barů je vyhlášený klub v hotelu Thermal, kde se ovšem často konají večírky jen pro zvané. Vedle se pak nachází tradiční stan, kde servírují drinky z pražského Bugsy’s Baru.

Známá je také vinárna Bokovka u Divadla Husovka. Novinkou byl loni pražský bar Public Interest v jinak uzavřených Lázních III, který se letos vrátí. Pro úplnost dodejme, že slavný Becher’s Bar je po dobu festivalu jen pro top VIP klientelu.