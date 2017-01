Konec čísel 51 až 59 u nočních tramvají. Ropid navrhuje linky 91 až 99

Na jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekl Petr Tomčík, ředitel Ropid, který organizuje pražskou MHD. V Praze jezdí devět nočních tramvajových spojů a 15 autobusových.



„Není vhodné, aby číselná řada příměstských linek byla přerušena a tyto linky měly čísla 301 až 499 a pak například 651 až 799 a mezi tím byla čísla linek určených pro jiný účel,“ uvedl Tomčík. Příměstských autobusů bude v rámci pražské integrované dopravy v budoucnu přibývat.

Noční autobusové linky by tak nově jezdily pod čísly 901 až 915 a tramvaje by využívaly číselnou řadu 91 až 99. V případě tramvají jde podle Tomčíka o sjednocení způsobu číslování s autobusy. Jedinou výjimkou je změna čísla historické linky 91, která by nově měla číslo 41.

Podle dokumentu, který vypracoval Ropid, by devítkou začínalo rovněž číslování příměstských nočních spojů. Jednotné číslování všech nočních linek v systému integrované dopravy by usnadnilo orientaci cestujících.

Na výboru se proti změnám postavili někteří zastupitelé. Mezi nimi například Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice), který řekl, že na současný systém jsou lidé zvyklí. „Možná působím konzervativně, ale jsem zvolený zástupce i konzervativních Pražanů,“ řekl. S ním částečně souhlasil i předseda výboru Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice). „Myslím, že je to velká změna. Noční tramvaje jsou pod současnými čísly v provozu takřka 30 let,“ řekl.

Ropid změnu navrhl v balíku dalších změn v rámci číslování. V něm by byla například vyčleněna pro elektrobusy, čísla 51 až 69, která v minulosti sloužila pro trolejbusy, které v Praze již nejezdí. Pro příměstské autobusy by pak byla vyčleněna čísla od 301 do 799 a ubylo by několik čísel vyčleněných pro městské autobusy v Praze.