Norwegian chtějí létat z Británie do New Yorku v přepočtu za 1900 korun

Nové lety do New Yorku chce společnost vypravovat z letišť v Edinburghu, Corku a Shannonu. Cena jednosměrné letenky by měla činit 56 liber.



„Pracujeme na plánech nových transatlantických tras z Edinburghu a Irska, u kterých očekáváme zahájení v roce 2017, a důležitou součástí našich plánů je, že se chceme ujistit, že jsou opravdu cenově dostupné, a umožnit tak co nejvíce lidem létat,“ uvedl mluvčí aerolinek.

Norwegian chtějí také od příštího roku začít létat z Londýna do New Yorku dvakrát denně, nyní létají jednou denně. Norwegian létají z Gatwicku také do Bostonu, Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlanda, Las Vegas, San Franciska a Portorika. Cena jednosměrné letenky u těchto letů začíná na 135 GBP.