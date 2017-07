Nova dostala od televizní rady pokuty 800 tisíc korun

PRAHA Provozovatel TV Nova dostal od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dvě pokuty v celkové výši 800 tisíc korun za skrytou reklamu. Příliš zmiňovala firmu Innogy a nábytek Kika. Rada to uvedla v tiskové zprávě. Nova zatím rozhodnutí rady neobdržela, a proto ho nyní nemůže blíže komentovat, sdělila mluvčí televize Jana Ondrejechová.

Nova měla v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 v díle odvysílaném 15. listopadu loňského roku zdůrazňovat distributora energie Innogy nad rámec dějového kontextu. „Umístěný produkt Innogy nebyl součástí či kulisou děje, ale naopak ústředním a jediným motivem scénky,“ uvedla rada ve zdůvodnění pokuty ve výši 500 tisíc korun.



Pokutu 300 tisíc korun pak rada uložila zmiňování produktů obchodního domu s nábytkem Kika během pořadu Snídaně s Novou 21. října loňského roku. „Třebaže v rozhovorech (se zaměstnanci Kika) bylo hovořeno i o aktuálních trendech týkajících se oblasti nábytku a dekorací, tedy o informacích zdánlivě nekomerčních, tyto trendy byly prezentovány na jednotlivých produktech obchodního domu Kika nábytek, čímž docházelo k nepatřičnému zdůrazňování konkrétních produktů ve vysílání,“ uvedla rada.

Rada rovněž na svém posledním zasedání v tomto týdnu vyzvala Barrandov Televizní Studio, aby podal vysvětlení, na základě jakého klíče jsou zváni hosté do politicko-diskusního pořadu Duel Jaromíra Soukupa TV Barrandov. Radu zajímá, z jakého důvodu byl do všech vydání pořadu odvysílaných do 22. června včetně pozván zástupce hnutí ANO 2011. Barrandov má na odpověď 30 dní.