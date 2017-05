Nová plavební komora umožní lodím cestu z Českých Budějovic do Prahy

Plavební komora Hněvkovice. | foto: Marek Podhora, MAFRA

TÝN NAD VLTAVOU Menší lodě mohou od soboty doplout z Českých Budějovic až do Prahy a dál do Evropy. Umožní jim to otevření nové plavební komory na Hněvkovickém jezu. Je to poslední zdymadlo na vltavské vodní cestě z Českých Budějovic do Prahy. Slavnostnímu otevření přihlížely stovky lidí.

„Lodě do šířky tří metrů a hmotnosti 3,5 tuny jsou schopné překonat přehradní nádrže Orlík a Slapy a doplují tedy až do Prahy a tím pádem do celé Evropy. Nikoli s nadsázkou lze říci, že od soboty jsou České Budějovice spojené vodní cestou s Hamburkem,“ řekl mluvčí Ředitelství vodních cest ČR Jan Bukovský. Na Slapech i Orlíku chce Ředitelství vodních cest v budoucnu vybudovat velké výtahy také pro výletní parníky. Slavnosti se v sobotu zúčastnil i ministr dopravy Daň Ťok (ANO).

Na slavnostní otevření nové plavební komory přijelo do Hněvkovic také několik desítek lodí, které vypluly tento týden z Prahy. Byla mezi nimi i replika historické lodě vyrobené v 19. století pro jihočeského průmyslníka, loďmistra a stavitele Vojtěcha Lanny. Posádku tvořili divadelníci, představující Lannu a jeho družinu. „Jeli zkontrolovat, jestli byla postavena dobře a přispěje k pokračování tradice plavby po Vltavě,“ řekl s nadsázkou Bukovský. Vltava byla už v dávné historii hojně využívanou vodní spojnicí měst zakládaných při jejím toku. Postupně sloužila pro nákladní přepravu soli, dřeva a dalších materiálů z jihu Čech až do Prahy. Plavbě na Vltavě definitivně zamezila výstavba Vltavské kaskády, soustavy devíti vodních děl od Lipna po nádrž ve Vraném poblíž Prahy, která se začala budovat v 30. letech 20. století. Poslední vor proplul rozestavěnou Orlickou přehradou 12. září 1960. Podle řady odborníků na cestovní ruch může dokončení stavby plavební komory v Hněvkovicích přilákat k Vltavě množství turistů. „Při srovnání například s Baťovým kanálem, který ročně navštíví kolem 80.000 lidí, má Vltava ještě výrazně větší potenciál,“ řekla už dříve Markéta Kubešová z Infopointu Vltava. Řeku a její okolí by v úseku od Českých Budějovic na orlickou nádrž podle ní mohlo za rok navštívit až 100.000 turistů. Obnova vodní cesty po Vltavě začala v roce 2006. Jen stavba plavební komory v Hněvkovicích, která začala loni na jaře, vyšla zhruba na 200 milionů korun. Splavnění řeky má podle některých názorů ještě zvýšit zájem o Jihočeský kraj.