Nová podoba klíčové stanice metra Pankrác. Jak ji změní soutěž výtvarníků?

S trochou nadsázky lze říct, že vizuální podoba budoucích stanic čtvrté linky metra budí mnohem větší emoce než datum jejich otevření. I proto se pražští politici rozhodli nenechat konečnou podobu vestibulů a nástupišť jen na firmě Metroprojekt (kterou za to hlavní město platí), ale určí ji vítězové výtvarné soutěže.

Stanice Pankrác, kde by se kolem roku 2023 měly protnout linky C a D, tak může získat do vínku nové materiály, povrchy či zdobné prvky. Vizualizace zaštítěná Metroprojektem, kterou mají Lidovky.cz k dispozici, se tak za pár měsíců dost možná zařadí do archivu padlých nápadů a cestující ji v reálu nikdy neuvidí.

Takzvaná výtvarná soutěž, která se dotkne osmi budoucích stanic metra na déčku, vypukne v druhé polovině roku. Bližší datum ale zatím není k mání.

„V současné době probíhá příprava soutěžních podkladů a podmínek, na které spolupracujeme s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Předpoklad vyhlášení soutěže je druhá polovina tohoto roku. Přesný termín nebyl dosud stanoven,“ říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Konkrétnější ohledně data nejsou ani plánovači z IPR.

Důraz kladený na přípravu soutěže může souviset s tím, že to, jak bude déčko vypadat, sleduje ve velkém laická i odborná veřejnost. A nikdo se nechce dopustit přešlapu.

Loni v září se například strhla mela po zveřejnění semestrálních prací studentů architektury na téma, jak by mohly prostory na „déčku“ vypadat. Vyhlášení nové architektonické soutěže dokonce požadovala petice. V té době shodou okolností zveřejnila společnost Metroprojekt pražskými politiky objednané nové vizualizace několika stanic déčka, které měly více akcentovat moderní architektonické trendy.

STAVBA DÉČKA. KDY A KDE? Stavba metra D by měla začít částí trasy mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova .



. Bude jí předcházet geologický průzkum, který začne v létě 2018 . Samotné stavební práce mají následovat v dalším roce.

. Samotné stavební práce mají následovat v dalším roce. Na výše zmíněný úsek má navázat další část vedoucí až ke stanici Nové Dvory . Ta by mohla být hotová v roce 2023 .



. Ta by mohla být hotová . Jeden provozuschopný úsek do tohoto data je ostatně podmínkou pro financování projektu z evropského dopravního fondu.

z evropského dopravního fondu. Trasa bude mít celkem 10 stanic a měřit bude 10,6 km .



. Výstavba linky D počítá se dvěma fázemi. První zahrnuje 8 stanic mezi Pankrácí a Depem Písnice. Další fází je úsek mezi Pankrácí a Náměstím Míru.

Přepracované verze byly o poznání střídmější než například nákresy týchž terminálů z roku 2014.

Částí veřejnosti požadovaná architektonická soutěž by však znamenala kompletní překreslení stávajících návrhů, tedy včetně technických řešení. To by znamenalo vyhozené peníze za dosavadní práci Metroprojektu, ale mohlo by to také projekt dostat do časové tísně. I proto došlo loni k vyhlášení „pouhé“ výtvarné soutěže. Architektonická se bude týkat jen stanic Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru, jejichž výstavba přijde až ve druhé vlně metra D.

Jinak řečeno: u osmi stanic Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice půjde o výtvarné doplnění navržených interiérů. Může jít například o zapracování jiného druhu svítidel, kachliček nebo barvy zábradlí.

„Standardní doba pro zpracování soutěžních návrhů projektu takového rozsahu bývá tři až čtyři měsíce,“ říká tiskový mluvčí plánovačů z IPR Praha Marek Vácha.

Institut už v minulosti uvedl, že otevřenou soutěž považuje za nejtransparentnější způsob zapojení výtvarníků do finální podoby stanic. Vítězné návrhy mají být po vyhlášení výsledků zapracovány do projektové dokumentace.

„Rozhodně nejsme proti obohacení stanic. Naši architekti jsou na spolupráci s výtvarníky připraveni,“ připustil loni na podzim šéf Metroprojektu David Krása. Tato firma pracuje na plánech „déčka“ už od roku 2010 a je spojována i s třemi dalšími trasami metra v Praze.