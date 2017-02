Státní lesy postaví sídlo za půl miliardy. Připomíná strom, ze střechy vede skluzavka

Vítěz soutěže o výstavbu nového sídla Lesů ČR | foto: LESY ČR

HRADEC KRÁLOVÉ Chystané nové sídlo státního podniku Lesy ČR by mělo sloužit také veřejnosti a školám. Areál s přilehlým (novým) lesoparkem by měl být pro obyvatele a návštěvníky Hradce Králové vstupní branou do rozsáhlému areálu městských lesů, které lidem slouží hlavně k rekreaci. Ve středuto řekli představitelé LČR a architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, kteří vyhráli mezinárodní architektonickou soutěž na návrh nového ředitelství.

Lesům ČR patří polovina lesů v zemi, podnik ročně vykazuje zisk v miliardách korun.

Budova za odhadovaných 470 milionů korun bez DPH bude ze dřeva. Tvůrci projekt nazvali Lesy v lese. V centrálního prostoru bude objekt půdorysem připomínající strom jakoby vrůstat do lesa a les do budovy. Dům bude mít pět ramen. Kolem něj budou prostory pro vzdělávání, sport a rekreaci. Využité budou i střechy pro prezentaci podniku. „Ze střechy se lidé budou moci dostat dolů skluzavkou,“ uvedl Chybík.

Dvoupodlažní budova s 8000 metry čtverečními kancelářských ploch bude pro 180 až 200 úředníků. Nyní na ředitelství pracuje asi 160 lidí. V případě potřeby půjdou kanceláře uzpůsobit tak, aby se do budovy vešlo až 230 úředníků. Atrakcí nového sídla má být skluzavka Porota vybrala návrh Chybíka a Krištofa jako vítězný jednomyslně. „Objekt evokuje univerzitní kampus, všechny prostory mají dostatek denního světla, je v něm dostatek zelených ploch, je dobře zasazen do svého okolí a nabízí dostatek prostor pro setkávání,“ řekl generální ředitel LČR Daniel Szórád. Odmítl, že by stavba nového sídla byla rozmařilostí. Současné objekty ředitelství jsou podle něj již nevyhovující a přebudovat se nedají.

Pro vybudování lesoparku budou Lesy ČR potřebovat pozemky od města Hradce Králové. Měli by je získat směnou za pozemky, které si Hradec Králové přičlení ke svým městským lesům. Hradecký primátor Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub) vyjádřil projektu podporu. Nové sídlo bude v Hradci Králové ve stejné lokalitě jako nynější ředitelství podniku, na místě skladů podniku. Po výstavbě se nynější kancelářské objekty zbourají. Místo nich stavbaři vybudují veřejně přístupný lesopark, v sousedství také vznikne parkoviště pro 200 aut.

Nové sídlo bude ukázkou využití dřeva Půjde-li vše podle plánu, mohlo by být nové ředitelství LČR hotové do konce roku 2020. Nyní budou Lesy ČR jednat s architekty o smlouvě na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru. Předpokládanou hodnotu těchto prací Lesy ČR odhadují téměř na 40 milionů korun bez DPH. Nové sídlo by mělo být podle Lesů ČR ukázkou využití dřeva ve stavebnictví i obnovitelných zdrojů energie. Dům by měl být v nízkoenergetickém standardu. V Česku podle Lesů ČR obdobný administrativní objekt ze dřeva asi pro 200 pracovníků dosud nestojí.

Nyní hlavní část ředitelství Lesů ČR sídlí v již nevyhovující budově z panelů ze 70. let minulého století. Objekt, který byl v minulosti sídlem Východočeských státních lesů, je podle LČR staticky nestabilní, není zateplený, nemá vzduchotechniku a většina kanceláří nevyhovuje standardům.