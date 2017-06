Senátní novela stavebního zákona škrtá práva občanů, míní ekologové

Senát novelu vrátil Sněmovně s pozměňovacími návrhy, proti sněmovní verzi však nepřijal návrhy zachovávající rozsah práv veřejnosti. Poslanci mají podle ekologů poslední šanci odvrátit největší omezení občanských práv po roce 1989.



Poslanci mají opravný termín

„Poslanci nyní mají opravný termín. V dubnu lidem práva vzali, nyní je jim mohou vrátit. Špatnou novelu stavebního zákona je nutné finálně odmítnout. Stavby by stejně neurychlila,“ uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh. Omezení občanů podle ekologických aktivistů nezkrátí povolovací řízení ani o jediný den.



Ze stavebního zákona zmizelo v důsledku poslaneckého pozměňovacího návrhu ustanovení dávající šanci účastnit se územního a stavebního řízení osobám, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, tedy právě spolkům. V zákoně o ochraně přírody a krajiny jim předloha umožňuje účastnit se řízení jen pouze podle tohoto zákona. Někteří poslanci i senátoři naopak spolky kritizovali za to, že se kvůli nim povolování staveb neúměrně prodlužuje a komplikuje.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) ve středu před senátory řekla, že na vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení podle stavebního zákona se nic nemění. U řízení, kde se koná proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), je účast dotčené veřejnosti zaručena, uvedla.

O omezení účasti spolků se senátoři přeli

O omezení účasti spolků na povolovacích řízeních se přeli senátoři během mnohahodinové rozpravy nad návrhem zákona. Například Šárka Jelínková (KDU-ČSL) poukázala na to, že novela nemění lhůty pro rozhodování úřadů, a proto podle jejího názoru nemůže vyloučení občanských spolků z územních a stavebních řízení práci úřadů zkvalitnit nebo zrychlit.

Obdobně se vyjádřil i bývalý ministr Jiří Dienstbier (ČSSD). Snaha za každou cenu zkrátit řízení omezením veřejnosti podle něj může mít opačné dopady, protože lze očekávat, že se k tomu budou vyjadřovat různé soudy a může se to ocitnout až u Ústavního soudu. „Lituji spolky, které to myslí dobře, protože existují spolky, které to dobře nemyslí a tu pověst jim kazí,“ řekl předseda klubu senátorů ČSSD Petr Vícha.

Jiří Vosecký (STAN) připomněl několik příkladů, kdy se stavby kvůli sporům protahovaly. „Nějaká úprava je určitě nutná,“ soudí. Senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) novelu podpořil a řekl, že vykročila správným směrem a snaží se o ukončení vyděračské praxe ochranářských spolků. Navrhovaný zákon podle něj nezakazuje žádným způsobem veřejnosti, a tedy i spolkům, se vyjadřovat ke stavbám, které mají vliv na životní prostředí.

„Snaha byrokratického aparátu nekomplikovat si život názorem veřejnosti je stálá,“ konstatoval naopak Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL). Nebezpečí oklešťování lidských práv a svobod je podle něj trvalé. Nezařazený senátor Ladislav Kos prohlásil, že spolky jsou házeny do jednoho pytle. „Princip kolektivní viny není správný,“ poznamenal.