Novinářskou cenu K. H. Borovského získala Kateřina Šafaříková z Respektu

Novinářské ceny budou slavnostně vyhlášeny odpoledne v Havlíčkově Brodě.



Držiteli Novinářské křepelky, ceny pro novináře do 33 let, se stali Lukáš Prchal z Aktuálně.cz a Hospodářských novin a Lukáš Senft z Deníku Referendum.cz. Prchal podle Hájkové získal cenu za investigativní objevy a zasvěcené nadšení, s nímž se do nich pouští. Senft přesvědčil porotu svou schopností nahlížet na originální témata z netradičních úhlů, avšak vždy v duchu humanismu. Letos popáté udělila porota také Cenu Opus Vitae.

Za novinářskou vitalitu a obdivuhodnou vytrvalost ji získal Karel Pacner. Novinářské ceny uděluje správní rada nadace na návrh odborné poroty, v níž vedle Riebauerové letos zasedli Jan Bumba, Lukáš Jelínek, Miroslav Konvalina, Jiří Pehe, Jaroslav Spurný a Jan Šmíd.



Hlavní novinářskou cenu nadace dotuje 50 000 korunami. S Novinářskými křepelkami, které předává město Havlíčkův Brod a kraj Vysočina, je spojena symbolická částka 3333 korun.

Nadace rozhoduje o výročních cenách za mimořádná díla umělecké, vědecké a novinářské tvorby. Novinářskou cenu udělila podvacáté, od roku 2000 v Havlíčkově Brodě.