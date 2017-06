V pražském metru jezdí první vagon s plastovými sedačkami. Podívejte se

Cestující veřejné dopravy na lince metra C mohou v jednom vozu soupravy typu M1 vyzkoušet nová plastová sedadla. Zatím není jasné, jestli se na základě zkušeností z provozu dočkají dalších změn. Pražský dopravní podnik o tom informoval v tiskové zprávě.



„Budeme velmi rádi za každou zpětnou vazbu od cestujících, protože veřejná doprava je tady pro ně a snažíme se jim nabídnout maximální možný komfort,“ uvedl pražský radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).



Pokud se sedačky osvědčí, chce dopravní podnik postupně vybavit plastovými sedačkami všechny soupravy M1, v rámci plánované generální opravy. Ta bude probíhat u všech souprav v polovině životnosti, tedy zhruba po 20 letech provozu. Začít by měla v průběhu roku 2019. Trvat má zhruba čtyři až pět let a má zjistit bezproblémové fungování vlaků na dalších 20 let.



Údržba čalouněných sedaček není podle dopravního podniku jednoduchá. Musí se často čistit u výrobce, takže je nutné je předem vyjmout ze skořepiny. Další změnou bude nové LED osvětlení, které nahradí stávající zářivky.