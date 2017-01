Nový domov českých úředníků. Víc než 12 tisíc se může přestěhovat na nádraží

Státní pokladně se tak může ulevit v případech, kdy úředníci sedí v kancelářích pronajatých za standardní tržní nájem. Podle rámcového propočtu je takových úředníků po Česku více než dvanáct tisíc.

Více než polovina poptávaných míst je v Praze (7645). Následuje Brno (1246) a Ostrava (682). Kde a kdy můžou tito úředníci dostat svůj nový „pracovní domov“?



NÁDRAŽÍ V NOVÉM Letos plánuje SŽDC investovat do oprav nádraží 479 milionů korun a bezmála 122 milionů jsou investiční peníze na rekonstrukce.



jsou investiční peníze na rekonstrukce. Ty se týkají stanic v Náchodě, Turnově, Přerově, Břeclavi, Lipníku nad Bečvou, Kuřimi, Sokolově a Hradci Králové . Zhruba 120 milionů letos správa investuje do přípravy projektů pro další roky .

. Zhruba 120 milionů letos správa investuje do . Vloni, kdy SŽDC nádraží převzala od Českých drah, realizovala 161 akcí za 102 milionů korun a 50 milionů investovala do odstranění havarijního stavu v některých budovách.

a 50 milionů investovala do odstranění havarijního stavu v některých budovách. Zhruba 1500 nádraží a dalších budov získala SŽDC od Českých drah loni v létě za 3,3 miliardy korun. Díky tomu, že správa není narozdíl od ČD akciovou společností, může doáhnout na vyšší podporu projektů z EU (až 85 procent z investované částky).



Jen příští rok přiteče do oprav a modernizací nádražních budov více než 600 milionů korun. Novou podobu získají mimo jiné nádraží v Hradci Králové, Břeclavi nebo Přerově. V dalších letech pak majitel stanic, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), plánuje práce až na 80 českých nádražích.

Potřebu míst pro úředníky už nyní vyhodnocuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).



„Se SŽDC v této věci intenzivně spolupracujeme a hledáme lokality po celé České republice, ve kterých by bylo efektivní přemístit úřady z nestátních budov. Jde samozřejmě o lokality, kde stát platí nájem soukromým subjektům a přestěhováním by vznikly značné úspory pro státní rozpočet,“ popsal mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.



Jména konkrétních úřadů, které připadají v úvahu, však zatím podle něj nejsou na stole. „Žádné přesuny zatím dojednány nejsou. Předpokládám, že během letošního roku by již mohly být připraveny první případy,“ doplnil Ležatka.

Majitel nádražních budov, kterým je od loňského léta Správa železniční dopravní cesty předpokládá, že přesun úředníků na nádraží logicky zvýší počet lidí, kteří budovami projdou. Ať už úředníci nebo lidé, kteří za nimi půjdou.



„Nádraží tak budou pro obchodníky zajímavější z komerčního hlediska. Můžeme pak i více vydělávat na pronájmech,“ uvedl Tomáš Drmola, který má na SŽDC na starosti správu majetku.



Správa vlastní 1500 budov na 900 nádražích. Do oprav chce postupně vložit až 10 miliard korun. To je částka, kterou by bylo nutné vynaložit, pokud by železničáři chtěli opravit všechny potřebné budovy naráz.

Peníze budou pro letošní práce vyčleněné z vlastních zdrojů, v dalších letech už bude podstatnou část (až 85 procent) tvořit příspěvek z evropských fondů. Pro jejich čerpání nyní SŽDC připravuje metodiku.