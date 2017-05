Nový ruský dopravní letoun MS-21 má za sebou první let

Výrobce posléze první let oficiálně potvrdil s tím, že trval 30 minut, letadlo dosáhlo výše 1000 metrů a rychlosti 300 kilometrů za hodinu. Součástí letu bylo i přiblížení na přistání s opětovným vystoupáním do výšky. „Všechny úkoly jsme splnili, let proběhl v pořádku, nezaznamenali jsme žádné překážky pro pokračování zkoušek,“ uvedl zkušební pilot Oleg Kononěnko. „Vše fungovalo bez poruch,“ dodal jeho kolega Roman Taskajev.



K první letu pogratuloval prezident Vladimir Putin. Irkut podle agentury Interfax plánuje od roku 2020 vyrábět 20 letounů MS-21 ročně a během tří let tuto výrobu zvýšit až na 70 strojů ročně.

Vyrábět se má ve variantách MS-21-200 pro 150 cestujících, MS-21-300 pro 180 pasažérů a MS-21-400 pro více než 200 cestujících.

Zájem projevují jak ruské, tak zahraniční společnosti, předběžně je již objednáno 185 strojů. Předpokládalo se, že zákazníci první stroje dostanou příští rok, vývoj ale nabral zpoždění.



Konkurentem ruskému stroji budou nejen letouny Boeing 737 MAX či Airbus 320neo, ale i čínský Comac C919, který poprvé vzlétl 5. května.