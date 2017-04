O2 TV opět vypadla při šlágru fotbalové ligy. Sponzorům dochází trpělivost

„Moc se omlouváme všem, kteří se momentálně potýkají s problémem přihlášení do své O2 TV. Zápas Sparta - Plzeň přilákal k televizním obrazovkám spoustu fanoušků. Jeho vysílání jsme proto uvolnili na volný kanál O2 TV Free, kde ho můžete sledovat.“

Tak se v neděli omlouvala společnost O2 rozzlobeným fotbalovým fanouškům, kteří kvůli technickým problémům neviděli šlágr kola mezi pražskou Spartou a Plzní.

Pro někoho je to možná déjà vu. Nejde totiž o ojedinělý výpadek. „Strašně nás mrzí, co se stalo. Obrovský zájem o fotbalové derby přetížil přihlašovací servery do mobilní O2 TV. Moc se omlouváme všem zákazníkům, kteří se s problémy setkali,“ psalo O2 loni v březnu. Problémy mělo mimo jiné i letošní derby pražských „S“ nebo třeba hokejové mistrovství světa.

„Vzhledem k tomu, že jsme při problémech s přihlášením ihned zpřístupnili celý zápas zdarma v pozemně vysílaném kanálu O2TV Free, nemůžeme přesně určit počet dotčených diváků,“ uvedla Jitka Pajurková z tiskového oddělení O2.

„Od posledního výpadku jsme provedli řadu zátěžových testů, abychom dokázali identifikovat slabá místa technického řešení. Příčinou nedělního výpadku nebyla zvýšená zátěž díky velkému zájmu diváků o přenos, ale bohužel velmi špatně načasovaná chyba na straně dodavatele platformy,“ dodala.

Neviditelní sponzoři

Problémy s nelibostí snáší nejen fanoušci, kteří se k placené formě televizního vysílání upnuli poté, co operátor ze skupiny PPF Petra Kellnera v roce 2015 koupil vysílací práva na nejlepší fotbalová utkání. Stejně rozčarované jsou kluby, respektive sponzoři, protože jak již LN dříve upozornily, sledovanost přenosů O2 TV je i přes stoupající tendenci výrazně nižší než u České televize a kvůli výpadkům se jejich loga nedostanou ani k platícím divákům.

„Tlačí na nás náš hlavní sponzor, abychom jednali, protože se mu nelíbí, že je málo vidět,“ řekl LN pod podmínkou anonymity vysoký funkcionář předního klubu tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže ePojisteni.cz ligy.

„Kluby i organizátor soutěže s tím mají spojené určité závazky. Reálná hodnota takového zápasu je samozřejmě ohromná. Bylo by pak logické, že budou chtít kompenzaci. Jestli takový požadavek skutečně k O2 a jeho vlastníkovi vznesou je ale otázka na fotbalovou asociaci, případně sponzory,“ vysvětluje bývalý šéf marketingu české kopané David Dušek.

„Jak z výpadku tak z posunu programu nejsme samozřejmě nadšeni, nicméně věříme, že STES (marketingový zástupce fotbalového svazu, pozn. red.) s televizemi vždy vyjedná odpovídající náhradu, která výpadky případně smluvně dojednané vysílání garantuje,“ řekl LN Dušan Šenkypl, generální ředitel a zakladatel ePojisteni.cz, hlavního sponzora nejvyšší soutěže.

Zástupci ligy situaci kolem televizních přenosů nekomentovali.

Fotbal už jen placený

Nespokojenost se na fotbalové scéně řeší už přes rok, když manažeři fotbalových mužstev dostali na ligovém shromáždění statistiky sledovanosti, která od podzimu 2015, kdy se nejzajímavější zápasy přesunuly na placenou platformu O2 TV, poklesla. Zatímco poslední zápas mezi Spartou a Plzní na veřejnoprávním ČT sport na jaře 2015 shlédlo 417 tisíc diváků, první utkání těchto dvou klubů na O2 Sport na podzim sledovalo 60 tisíc diváků.

O2 se od té doby podařilo zvýšit dostupnost své televize a získat nové diváky. Letošní ostře sledované derby mezi Spartou a Slavií tak už sledovalo rekordních 237 tisíc diváků. Přitom ani tento přenos se neobešel bez technických obtíží a právě nedělní duel Sparty s Plzní měl jeho čísla ještě překonat.

Podle dřívějších vyjádření předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty je však úplný přesun ligy na placené kanály jediným způsobem, jak udržet český fotbal konkurenceschopný. „Jestli chceme ligu zkvalitnit, tak potřebujeme peníze. A velká možnost růstu příjmů je pouze v prodeji vysílacích práv. Proto jako jedinou možnost vidím, že fotbal odejde z veřejnoprávních médií,“ uvedl.

O2 má smlouvu ještě na další sezónu. Další přetahovaná o vysílací práva tak přijde v roce 2018.