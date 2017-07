Zákaz kamionů? ‚Plánovaná objízdná trasa je totálně mimo. Budeme muset překládat‘

PRAHA Obrovské omezení, na které nakonec doplatí uživatelé. Tak popisuje Václav Svoboda, manažer dopravy společnosti O.K. Trans, plánovaný zákaz vjezdu kamionů na Jižní spojku. Zatímco řidiči osobních aut úterní rozhodnutí městských radních vítají, pro dopravní společnosti i jejich zákazníky by to byl zásadní problém.

LN: Praha navrhovala jistou objízdnou trasu kolem Prahy, co si o tomto řešení myslíte vy?

Plánovanou objízdnou trasu, kterou navrhovalo zastupitelstvo, jsme zkoušeli projet velkým kamionem. Po pravdě řečeno je to velmi, velmi nereálná cesta a velmi nereálná trasa. Měli jsme několik zásadních problémů. Buď s tím, aby se kamion při své velikosti vůbec protáhl, nebo s výrazným omezením provozu v případě, že se na komunikaci objevil velký kamion. Mimo jiné byl v jednom úseku i zákaz vjezdu, takže navrhovaná trasa je z mého pohledu totálně mimo.

LN: Co by zákaz kamionů znamenal konkrétně pro vás, pro vaši firmu?

Stejně jako pro každou dopravní firmu by to byla výrazná komplikace.

LN: Máte nějaký konkrétní odhad dopadů?

Nařízení, ke kterému ještě není stanovisko ministerstva dopravy, je relativně čerstvé, takže to ještě nemám finančně zkalkulované. Dopad to ale každopádně bude mít obrovský. Je to obrovské omezení a nevím, jak se k tomu budou stavět zákazníci, kteří v oblasti působí a my jim dodáváme zboží. Pokud by omezení mělo být takové, že místo zboží v jednom kamionu dostanou zboží v několika menších dodávkách, tak se jim služba výrazně prodraží a bude na tom bit koncový uživatel, protože se zdraží celý produkt.

LN: Dodáváte také autodíly pro automobilky v režimu just in time (těsně před tím, než jsou použity pro výrobu) – jak by byl ovlivněn tento konkrétní režim, vzhledem k tomu, že je tak citlivý na čas dodání?

V této oblasti Prahy žádný zásadní dodavatel není, automobilového průmyslu by se to myslím tolik nedotklo. Omezena budou vozidla, která jedou z výpadovky od Mladé Boleslavi, kde jsou automobilky, a pak se napojují na Pražský okruh. U dodávek do Prahy se jedná spíš o zákazníky v potravinářském a průmyslovém odvětví, ale o automobilky tolik ne.

LN: Zmiňoval jste převážení zboží v menších dodávkách, máte nějaká další řešení, která zvažujete?

Pokud by omezení skutečně prošlo, tak moc možností není. Jediná možnost je dodávat menšími vozidly, která budou mít povolení do prostoru Prahy vjet. To znamená větší náklady spojené s překládáním velkých kamionů na menší vozy v nějakém překladišti, a distribucí těmi menšími vozidly. Jiné řešení mě nenapadá. Využití vlaku je holý nesmysl, obzvlášť do centra Prahy, takže je to určitě jediná alternativa.

LN: Vaše dohody s automobilkami – jak si myslíte, že se bude řešit problém s převážením dílů? Jaký vidíte zásadní problém?

Problém je jednoznačně v tom, že pokud nebude možné trasu absolvovat klasickým kamionem, který je na to určený, tak nezbývá nic jiného, než zásilku rozdrobit na menší části, což se výrazně prodraží. Nebo najít nějaké alternativní řešení, k němuž doufám dospěje jak zastupitelstvo Prahy, tak ministerstvo dopravy.