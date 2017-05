Oblečení z druhé ruky pochází z Německa. Česko je překladiště pro Afriku

Jedním z největších velkoobchodníků je firma Opatex Libanonce Hassana Hammouda. Do haly v obci Opatov u Svitav se každý den sjíždí dva kamiony napěchované 30 tunami oblečení především z Německa a Švýcarska.

Loni se do Česka dovezlo více než 24 tisíc tun opotřebených textilií v hodnotě 392 milionů korun. „Němci jsou Čechům podobní nejen vkusem, ale i velikostmi,“ říká ředitel Hammoud. Řidič otevírá korbu kamionu. Co je obsahem celého nákladu, je pro majitele velkoobchodu překvapením.

„Každý den pro nás znamená risk v hodnotě půl milionu korun.“ Nejdůležitější jsou tak kontakty, které mu kvalitní zboží zajistí. Asi tři procenta oblečení je však odpad. Z korb se textil nahází do košů a projde hrubým tříděním. Trička, spodní prádlo a kabáty pokračují na pás, kde je již oblečení tříděno precizněji.

Lapače prachu

Procházíme třídírnou s nezaměnitelným pachem staršího obnošeného šatstva. V drátěných koších lze najít kožešinové kabáty, pásky od županů, kolečkové brusle nebo utěrky. Domácnosti v západní Evropě je již nechtěly a odložily je do sběrných kontejnerů.

„Je to recyklace věcí, které už člověk nepotřebuje. Když otevřete skříň, zjistíte, že nosíte jen deset věcí pořád dokola. Zbytek je jen lapač prachu,“ říká Hammoud. Část svršků vykupuje i v Česku. Když firmu založil, Češi se zbavovali především starého oblečení po svých předcích. „Měli jsme tehdy spoustu oděvů z první republiky,“ dodává. Většinu textilií dále recykluje a zpracovává na izolace nebo čištění.

Zaměstnanci si právě dávají pauzu a v hloučku postávají u igelitových pytlů, které jsou naplněny textiliemi nižší kvality. Až 40 procent čeká cesta do Afriky, 10 procent na Ukrajinu a zbytek míří do Pákistánu, kde si najdou své zákazníky. Češi by prý oblečení podobné jakosti nekoupili.

Na Ukrajinu míří teplé kabáty a bundy, do Afriky zase letní zboží pro muže, neboť ženy zde většinou mají oděv určený. Do Iráku letí oblíbená saka a společenské kalhoty. Do českých second handů se z Opatexu dostane asi 15 procent vytříděného oblečení.



Světová organizace Fashion Revolution uvádí, že zákazníci třetinu nově nakoupeného oblečení odkládají ihned po prvním nošení. Nosí tak jen 20 procent svého šatníku. Podle výzkumu Fashion Report internetového prodejce Zoot si Češi staré oblečení v rodině předávají a nechávají na doma.

Nepotřebné oděvy dává 61 procent lidí na charitu. Naopak 26 procent nechtěného oblečení lidé rovnou vyhodí, 23 procent ho dále prodává a 18 procent jej stále skladuje ve skříni. Podle údajů Českého statistického úřadu končí na českých skládkách každoročně kolem 200tisíc tun oděvů a textilií. Na jednoho obyvatele Česka tak připadá 20 kilogramů oblečení ročně.

Pražský second hand Točná každý den vytřídí 60 tun oděvů. „Vykupujeme textil především z Británie. Zákazníci na tento původ oblečení dobře slyší zejména kvůli specifickému stylu,“ řekl LN Martin Chochel. I zde oděvy třídí na různé kvality. Nejvyšší označují jako takzvaný krém. Zbytek cestuje do Afriky, Pákistánu a na Ukrajinu.



Oblečení z druhé ruky se značkou „levné oděvy pro chudé“ je dnes i vyhledávaným zbožím fajnšmekrů, kteří do second handů chodí kvůli nákupu oblečení známých luxusních značek za pár stovek, často velmi kvalitně ušitých oděvů z dob dávno minulých nebo jen chtějí mít ve skříni něco, co nemají ostatní.

„Statistiky zabývající se nákupem secondhandového oblečení českými spotřebiteli bohužel chybí. Z neoficiálních průzkumů nicméně vychází hlavně motivy pro nákup – na prvním místě se objevuje nízká cena, na druhém originalita,“ řekla LN Veronika Blabla Hubková koordinátorka mezinárodní kampaně Fashion Revolution.