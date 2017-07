‚Obnovila se důvěra v naši zemi,’ velebí byznysmeni Macrona. Levice chystá protesty

Důvodem nadšení podnikatelů je Emmanuel Macron, který právě oslavil prvních 60 dní v prezidentském úřadu. V minulosti přitom během konference s názvem Setkání v Aix zaznívala spíše kritika vlád, které byly zrovna u moci.



Dobré náladě se ale není co divit. Macron a jeho vládní garnitura chtějí prosadit probyznysová opatření za nemalou cenu. Například i navzdory tomu, že podle účetního dvoru hrozí v takovém případě rozpočtu schodek osm miliard eur (asi 209 miliard korun).

Macron během kampaně slíbil, že zruší do roku 2018 daň z nemovitosti pro 80 procent lidí, kteří ji dnes platí. Rovněž předestřel, že postupně sníží korporátní daň firmám ze současných 33 procent na 25 procent.

Teď, nebo až za rok?

Jenže minulý týden šéf kabinetu premiér Édouard Philippe prohlásil, že kvůli hrozbě zvyšování rozpočtového schodku Francie daňové reformy o rok odloží. Rozpočtový schodek ve výši zhruba 3,2 procenta by totiž ohrozil jiný závazek, který země má – dát do pořádku své veřejné finance. Podle pravidel Evropské unie by totiž schodky jednotlivých států neměly přesáhnout tříprocentní hranici.

Už v neděli při setkání v Provence ale ministr financí Bruno Le Maire byznysmeny ujistil, že na slíbené daňové změny určitě přijde řada. „O načasování nebylo ještě definitivně rozhodnuto. Věřím, že můžeme snížit veřejné výdaje, abychom splnili naše evropské závazky, a zároveň snížit daně domácnostem a francouzským firmám. To všechno najednou a teď,“ řekl Le Maire s dodatkem, ať si ale obchodníci počkají na finální dohodu mezi prezidentem Macronem a premiérem Philippem.

Odložení slíbených reforem by přitom Macronovi mohlo u podnikatelů uškodit. Ačkoliv byl oproti předchozím letům tón konference pozitivní, našly se i tak poněkud zklamané hlasy. „Zpoždění těchto daňových změn je hanba,“ uvedl pro list Financial Times François Lombard, prezident společnosti Turenne Capital, která se zabývá správou aktiv. Podnikatelé přitom varují, že bez rychlé daňové reformy neobnoví Francie svoji konkurenceschopnost.

Uvolnit trh práce

Právě propodnikatelský program byl jednou z příčin, které vynesly Macrona do jeho nynějšího křesla. Velká očekávání jsou rovněž kladena na slíbenou reformu pracovního trhu. Míra nezaměstnanosti v zemi dosahuje deseti procent a v případě mladých lidí je to dokonce čtvrtina. S výjimkou Itálie a Španělska jde v celoevropském srovnání o jedno z nejhorších čísel. Macron proto slíbil reformovat zákoník práce tak, aby se uvolnil strnulý trh.

Prezident zaměstnavatelům slíbil, že jim zásadním způsobem rozváže ruce při přijímání nových pracovníků i při propouštění. Jenže levicové odbory se teď bojí, aby to nespustilo masivní vlnu výpovědí.

Dalším problémem je, že reforma pracovního trhu nepřinese okamžité výsledky. „Plody přijdou až po dvou či třech letech,“ uvedl například Antoine Frerot, výkonný ředitel společnosti Veolia Environnement.

Ne všem se změny líbí. Například šéf krajní levice a bývalý prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon svolal na protesty proti plánovaným vládním škrtům, reformě pracovního trhu i daňovým změnám. Macrona pak osočil z toho, že se „opil mocí“.