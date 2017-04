Obr Gazprom všechny překvapil ziskem 411 miliard. Posílíme i v EU, věří Rusové

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Firma je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí včetně Česka.

Generální ředitel Gazpromu Alexej Miller tento týden agentuře Reuters řekl, že firma počítá s růstem svého podílu na trhu v Evropské unii, a to navzdory konkurenci ze Spojených států a Blízkého východu.

„Pokles produkce plynu v Severním moři i v dalších částech EU se stává velmi důležitým faktorem.Tržní podíl Ruska díky tomu poroste,“ uvedl Miller.

Pozici Ruska na evropském trhu s plynem by měl podle Millera podpořit nový plynovod Nord Stream 2, který by měl vést rovněž k poklesu tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Plynovod vedoucí po dně Baltského moře z Ruska do Německa by měl zahájit provoz v roce 2019.

Gazprom nyní pokrývá zhruba třetinu spotřeby plynu v Evropě. Firma loni prodala evropským zákazníkům rekordních 179 miliard krychlových metrů plynu. Podnik se domnívá, že jeho dodávky do Evropy se mohou dál zvyšovat navzdory obavám Bruselu z nadměrné energetické závislosti na Rusku.