Obrovské rozdíly proti Česku. Na co si dát pozor při jízdě autem v cizině

PRAHA Vyrazit na cesty vlastním vozem na zahraniční dovolenou je pohodlné, ale řidič musí dbát na místní pravidla a požadavky na povinnou výbavu. Rozdíly oproti Česku jsou někdy obrovské.

Že telefonovat za jízdy je ve většině zemí zakázáno, že se leckde liší maximální povolené rychlosti nebo že sednout za volant třeba jen s jedním pivem v krvi se nemusí vyplatit, asi nikoho nepřekvapí. Ale na české řidiče číhají za hranicemi i záludnější nástrahy.

Dovolenou může prodražit třeba pokuta za špatně upevněný náklad na střeše, chybějící hasicí přístroj či pokud si bezohledný řidič zapálí v autě, ve kterém veze dítě. Jiný kraj, jiný mrav, tvrdí staré pořekadlo a pro povinnou výbavu v autech a spoustu dalších regulací na silnici to platí dvojnásob.

V případě rychlostních limitů nejsou rozdíly až tolik zásadní. Víc se už liší požadavky na povinnou výbavu ve voze. Takový výstražný trojúhelník je nutností v naprosté většině zemí. Například v Turecku nebo Španělsku jsou zapotřebí dokonce dva.

Ale méně častá je povinnost mít s sebou lékárničku, kterou se však vyplatí vozit v autě pokaždé, a čeští řidiči jsou na to zvyklí. Podobné je to například s reflexní vestou, i když třeba v Rakousku není nutná pro všechny členy posádky, ale jen pro řidiče.

V noci nohu z plynu

Větší rozdíl panuje v případě hasicího přístroje, který v řadě zemí do povinné výbavy patří – což je případ třeba Bulharska, Chorvatska, Polska nebo Řecka. Naopak po řidiči ho policisté nepožadují na Slovensku, ve Španělsku, Švýcarsku nebo Francii či Itálii.

V mnoha ohledech jsou však v těchto státech přísnější na jiná pravidla. V Itálii se nemusí vyplatit noční rychlá jízda, výše pokut za její překročení se tam liší podle denní doby, v níž se řidič přestupku dopustí. O třetinu vyšší trest může být v době mezi desátou večerní a sedmou ranní, údajně kvůli ochraně nočního klidu.

Ve Francii zase řidič, který si připálí v autě, v němž veze děti, může dostat pokutu téměř 70 eur (zhruba 1800 korun). Nařízení omezující kouření zavedla také Itálie. Je zkrátka dobré vědět, že italští, francouzští nebo mimo jiné i němečtí policisté kasírují i za věci, které v Česku nikdo neřeší.



Třeba nevhodný výběr slunečních brýlí, což může být v Německu za určitých okolností problém.

Pokud se policistovi zdají skla například příliš tmavá, může brýle poslat na expertizu nebo i s řidičem k lékaři, který posoudí, zda přes ně má dostatečný výhled.

Špatně upevněné předměty ve střešních nosičích pokutují Němci i Rakušané. U jižních sousedů jde dokonce o sankci až do výše pěti tisíc eur.

V Rakousku je také dobré si dát pozor na výkonnější kamery na radarech, které nezachytí už jen vysokou rychlost, ale vidí také například rozepnuté bezpečnostní pásy, za což hrozí pokuta 35 eur (necelá tisícovka korun), nebo zapovězené telefonování (50 eur, přes 1300 korun).

Pozor také na technický stav vozu. Policisté mohou být při namátkové kontrole přísnější, než by posádka čekala.

„Problémem mohou být například brzdné destičky či zanesené filtry pevných částic. Policisté při kontrolách sahají také do výfuků. Jako sankce hrozí pokuta až pět tisíc eur, odebrání registrační značky, odeslání do stanice technické kontroly a až do nápravy zákaz jízdy,“ upozorňuje Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu (ÚAMK).

Chorvaté zvýšili pokuty

Neméně ostražitosti je třeba při jízdě do Chorvatska, nejoblíbenější destinace turistů z Česka. Například autosedačky jsou tam povinné pro děti do pěti let. A pozor na dodržení rychlosti.

Mluvčí Besipu Martin Farář připomíná, že v Chorvatsku narostly sankce za přestupky. Překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec se trestá pokutou až sedm tisíc chorvatských kun (kolem 24,5 tisíce korun), a v obci dokonce až dvojnásobkem.

„V krajním případě, jakož iv případě nezaplacení, může soud vyslovit řidiči trest odnětí svobody do 60 dnů. V případě dopravní nehody je nutné, aby si provozovatel vozidla od policie vyžádal protokol o nehodě a poškozeném vozidle. Bez tohoto dokladu není dovoleno z Chorvatska vycestovat,“ upozorňuje Martin Farář z Besipu.

Jeho kolega Petr Vomáčka z českého ÚAMK připomíná, že všechna podobná pravidla se v jednotlivých zemích mohou měnit. Pokud chce mít řidič jistotu ohledně aktuálních požadavků na pravidla na silnici, je nejlepším řešením navštívit před cestou internetové stránky autoklubu v dané zemi.